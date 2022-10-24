12歲女童戴Apple Watch狂發嗶嗶聲 檢查發現癌症侵襲全身及時救命
Apple Watch除了有血氧、心率偵測外，現在也新增車禍偵測和體溫感測功能，讓智慧型手錶不僅只是一個配件，還能救命！一名12歲女童因Apple Watch發出心率異常通知，意外發現身體其他疾病，及時挽回一命。
外媒報導，12歲的女童Imani Miles平時有佩戴蘋果Apple Watch的習慣，某天她的母親Jessica Kitchen突然發現女兒的手錶不斷發出嗶嗶聲，警告心率異常過高，讓她警覺相當奇怪，「因為它以前從未發生過（通知）」，帶了女兒去醫院後發現是闌尾炎，醫生也火速進行手術，將女童的闌尾切除。
不過事情並未結束，醫生在切除完女童Imani Miles的闌尾後，此時發現該處有罕見的「闌尾腫瘤」，也是一種神經內分泌腫瘤，對於兒童來說相當少見，且當時癌細胞已擴散女童身體其他部位，需再次接受手術去除，所幸女童至今一切安好，待在家裡休養中，讓母親也鬆一口氣。
Jessica Kitchen表示，所幸有Apple Watch的即時通知，讓她得知女兒的身體狀況，「如果她沒有那支手錶，情況可能會更糟。」如今女童仍持續戴著Apple Watch，她的母親也不斷在網路上以自身經驗，宣傳穿戴技術的好處。
據台中慈濟醫院的資料顯示，闌尾癌在大腸直腸癌症中，僅有1至5％的發生機率，加上「闌尾腫瘤」初期幾乎沒症狀，就算出現右下腹部疼痛，也容易被當成便秘、吃壞肚子等一般問題處理。該腫瘤需長大到一定程度才會出現消化不良或食慾不振，引發急性闌尾炎（如似腹脹、腹痛等）症狀，一旦腫瘤變得更大，可能因阻塞闌尾造成感染，出現敗血等症狀，而有致死可能。
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