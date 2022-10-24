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Fossil推Gen 6 Wellness Edition智慧手錶 增加健康量測功能

聯合新聞網／ 楊又肇

除了三星的Galaxy Watch系列智慧手錶導入Google Wear OS 3作業系統，Fossil稍早公布的Gen 6 Wellness Edition，同樣也採用相同作業系統設計。

相比今年初推出的Gen 6錶款，Fossil此次推出的Gen 6 Wellness Edition，基本上可是為微幅升級版本，主要加入健康量測功能，並且搭載新版作業系統。

硬體規格方面，Gen 6 Wellness Edition採用Qualcomm Snapdragon Wear 4100+處理器，搭載1.28吋、44mm錶徑設計的圓形螢幕，內建1GB記憶體與8GB儲存容量，錶身更對應3ATM防水設計，錶帶則可對應20mm寬幅款式。

推出Gen 6 Wellness Edition之後，Fossil也確認先前推出的Gen 6也會獲得Wear OS 3版本更新，就連與Razer合作推出聯名款智慧手錶也會一併升級，至於Gen 6 Wellness Edition建議售價為29美元，單獨銷售的矽膠錶帶配件則是以30美元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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