Adobe與Nikon、徠卡合作 可直接在相機內建影像創作來源的「數位證明」

Adobe從2019年宣布與Twitter、紐約時報合作，透過內容真實性計畫 (Content Authenticity Initiative,CAI)，讓使用者更容易識別照片等影像內容是否造假，藉此減少數位造假新聞內容影響，後來更進一步擴大對外合作，此次更在MAX 2022期間宣布與Nikon、徠卡合作，將直接在其相機產品內建標籤識別系統，讓數位相機所拍攝影像具備拍攝者身分與可信度認證。

而與Nikon、徠卡合作，更意味Adobe將內容真實性計畫進一步擴展到實體相機產品，使其拍攝影像在輸出那一刻便擁有數位證明，並且能透過此證明識別影像是否被編輯，內容是否有造假情況。

此項合作將先從Nikon的Z9，以及徠卡的M11相機加入標籤識別系統，未來也計畫在更多相機產品進行合作，預計從明年開始會有更多相機產品加入此系統設計，讓相機所拍攝影像都能具備防偽效果的數位證明。

在內容真實性計畫所提出C2PA標籤識別系統中，將紀錄包含相機型號、製造商、影像拍攝時間等資訊，並且加入防偽標籤內容作為識別。另外，Adobe說明此標籤識別系統將可追溯數位照片中加註攝影師名稱，以及相片拍攝地點，同時當照片被編輯時，將會自動將照片編輯記錄寫入標籤，藉由這些元數據內容，將可協助判斷照片是否遭人後製、編輯。

Adobe已經在Photoshop增加內容證書 (Content Credentials)功能，藉此顯示創作者身份及編輯歷史，藉此確保其擁有作品所有權。

此內容證書會與NFT市場連接，加上Adobe更與Behance平台推出付費訂閱模式，讓創作者能透過其作品獲利，顯示NFT市場佈局將成為Adobe日後發展重點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦