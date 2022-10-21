iPad 10負評如潮會有人買嗎？ 網曝：這客群有需求

Apple在10月18日推出M2版iPad Pro及平價版的iPad 10，然而許多Youtuber卻是一面倒批評iPad 10，其中最為人詬病的就是Apple Pencil充電方式，除此之外舊款也悄悄漲價，引來許多網友評論。

蘋果近日推出新iPad系列，無論新舊產品都有漲價情形，本報也整理出目前平價版iPad系列的比拼，可以比較最適合你的iPad機款為何。

20日有網友在Dcard Apple版上發文，發現這次iPad討論中，iPad 10竟迎來一面倒批評，其中最為大家詬病的點，就是超級蠢的Apple Pencil充電方式，讓原PO「看完也是整個傻眼」。

原PO認為，改Type C是趨勢，也是好的設計，結果Apple Pencil「還是只能用一代？」，他直言「還要用這麼智障的方式連接，整個就超級不蘋果的」。

原PO補充，新機上架之後，舊款的竟然還漲價，真的讓人「看不懂這次是什麼操作」，也不知道蘋果行銷部門在想什麼，因此原PO好奇這次iPad 10是否真的有人會下手購買。

許多網友紛紛留言回應，表示「今年蘋果從手機到平板各種刀法，反正數字會說話，被市場修理就知道了」、「一定會有吧，沒有用筆需求的人也不少啊，而且即便三星頂規某些硬體勝出，但在這個價位，哪台安卓平板是真的能打的？」、「感覺這台就是給長輩兒童看看影片用，用筆的直上air pro吧」。

也有人分析「iPad本來就是主打教育市場，教育機構要更新硬體還是會選擇最陽春的iPad，如果還要連筆一起換成本可能會太高，簡單來說一般消費者再怎麼罵頂多也是一人買一台，教育機構一次都是上百台在採購的，想也知道當然是優先考慮大客戶的需求吧」、「嚴格說起來，賣的如何對於Apple來說影響不大，iPad 10（代）的銷售能占多少的%？」。

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