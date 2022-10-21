羨慕！她早2天買iPad Air 5「增值3500元」 網喊這搭配才是最大贏家
蘋果（Apple）10月18日推出新品M2版iPad Pro、平價版iPad 10，同時也將舊款iPad系列全面漲價，最高貴了7650元。一名網友Po出前幾天透過BTS教育方案購買iPad Air 5的購買紀錄，自嘲自己的iPad Air 5「增值」，引起其他網友羨慕：「發表日前，購買iPad Air 5的人是最大贏家。」
一名網友在Dcard以「第一次遇到買iPad增值的情況」為題表示，看完蘋果10月18日突襲發表的M2版iPad Pro、平價版iPad 10，舊款iPad系列也悄悄漲價，貼出10月16日已取貨的Wi-Fi 64GB版本的iPad Air 5購買紀錄，可見價格為1萬6400元，而Wi-Fi 64GB的iPad Air 5原為1萬7900元，漲價後為1萬9900元，該網友在漲價前搭配BTS教育方案只要1萬6400元，一來一往省了3500元。
他因用BTS教育方案購買iPad Air 5意外「省了」3500元，自嘲「突然覺得週日（10月16日）取貨的iPad Air 5好香。」引起熱議，不少網友直呼恭喜，「還沒入手的流眼淚中」、「猶豫了一個晚上，隔天直接漲2000元，真的會氣死。」PTT網友表示，「買Apple pencil、甚至巧控鍵盤的也是贏家。」、「BTS（方案）M1 Pro真的好爽好爽。」
整體來說，《聯合新聞網》8月報導的BTS方案加送AirPods 2無線耳機才是「這次」漲價最大受益者。以11吋iPad Pro為例，128GB Wi-Fi版原為2萬4900元，M2版漲至2萬7900元，但在8月期間用BTS教育方案購買128GB Wi-Fi版為2萬3400元，再加送市價4290元AirPods 2，再把AirPods 2轉賣約3000元，加總下來（27900-24900+3000）賺進6000元。
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