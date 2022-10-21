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「平民老百姓」該入手M2版iPad Pro嗎？外媒列4點關鍵：別買

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果本周推出M2版iPad Pro，但外媒認為對於「一般老百姓」來說，似乎沒必要購買。（翻攝自蘋果官網）
蘋果本周推出M2版iPad Pro，但外媒認為對於「一般老百姓」來說，似乎沒必要購買。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）日前突襲在官網推出M2版iPad Pro、平價版iPad 10及Apple TV 4K，而M2版iPad Pro改變幅度並未太大，但與舊款相比最高漲到7650元，不僅讓網友猶豫是否要換新機，外媒也列出數點認為「一般平民老百姓」也沒必要升級至M2 iPad Pro。

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《9to5mac》報導，對於蘋果本周推出M2版iPad Pro，反而認為M1版現在「比以往更具吸引力」。第一，M2版iPad Pro最大升級為M2晶片，聲稱CPU比M1快了15%、GPU快了35%，除非是重度使用者有望增加工作效率，不然「一般平民老百姓」在日常使用iPad根本感覺不出變化。

第二，M2版iPad Pro新增「懸浮功能」，使用第2代Apple Pencil時，在未碰到螢幕前，可精準顯示Apple Pencil在螢幕的下筆位置，對於每天都使用第2代Apple Pencil畫畫或書寫的人相當有用，但本來就沒使用Apple Pencil的用戶就會「超無感」。

M2版iPad Pro新增「懸浮功能」，但對沒用Apple Pencil的人來說，這功能根本無感。（翻攝自蘋果官網）
M2版iPad Pro新增「懸浮功能」，但對沒用Apple Pencil的人來說，這功能根本無感。（翻攝自蘋果官網）

第三，其他支援像是藍牙5.3與Wi-Fi 6E、提供更多的5G頻段，以及針對影像工作者的福音──可用ProRes規格拍攝影片，對一般人來說還是用不到。

第四，則為價格問題，原本11吋的M1版128GB iPad Pro為2萬4900元，M2版漲3000元至2萬7900元，2TB版本更貴了7400元，漲到6萬6400元；12吋版本的M2 Wi-Fi+行動網路為8萬1650元，比M1版相同規格貴了7650元，實在負擔不小，現在還能在一些購物平台買得到打折的M1版iPad Pro，因此外媒認為若沒相關需求，M1版iPad Pro真的是目前「最佳選擇」。

M1版與M2版iPad Pro價格比較。（製圖／聯合新聞網）
M1版與M2版iPad Pro價格比較。（製圖／聯合新聞網）

而PTT的iOS版網友也認為，雖然強調「買新不買舊」，「但事實上就真的沒差，不然網上的2021版不會幾乎全被掃光。」加上M1版已效能過剩，仍建議這2代仍以「價格優先」購買M1版iPad Pro。

M2版iPad Pro外觀、鏡頭、容量等都與M1版相同。（翻攝自蘋果官網）
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