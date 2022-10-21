「平民老百姓」該入手M2版iPad Pro嗎？外媒列4點關鍵：別買
蘋果（Apple）日前突襲在官網推出M2版iPad Pro、平價版iPad 10及Apple TV 4K，而M2版iPad Pro改變幅度並未太大，但與舊款相比最高漲到7650元，不僅讓網友猶豫是否要換新機，外媒也列出數點認為「一般平民老百姓」也沒必要升級至M2 iPad Pro。
蘋果新品延伸閱讀：
蘋果突襲出新品｜1圖看iPad漲了多少｜平價iPad系列誰最划算｜蘋果漲價「買到賺到」｜果粉信仰之物你買嗎
《9to5mac》報導，對於蘋果本周推出M2版iPad Pro，反而認為M1版現在「比以往更具吸引力」。第一，M2版iPad Pro最大升級為M2晶片，聲稱CPU比M1快了15%、GPU快了35%，除非是重度使用者有望增加工作效率，不然「一般平民老百姓」在日常使用iPad根本感覺不出變化。
第二，M2版iPad Pro新增「懸浮功能」，使用第2代Apple Pencil時，在未碰到螢幕前，可精準顯示Apple Pencil在螢幕的下筆位置，對於每天都使用第2代Apple Pencil畫畫或書寫的人相當有用，但本來就沒使用Apple Pencil的用戶就會「超無感」。
第三，其他支援像是藍牙5.3與Wi-Fi 6E、提供更多的5G頻段，以及針對影像工作者的福音──可用ProRes規格拍攝影片，對一般人來說還是用不到。
第四，則為價格問題，原本11吋的M1版128GB iPad Pro為2萬4900元，M2版漲3000元至2萬7900元，2TB版本更貴了7400元，漲到6萬6400元；12吋版本的M2 Wi-Fi+行動網路為8萬1650元，比M1版相同規格貴了7650元，實在負擔不小，現在還能在一些購物平台買得到打折的M1版iPad Pro，因此外媒認為若沒相關需求，M1版iPad Pro真的是目前「最佳選擇」。
而PTT的iOS版網友也認為，雖然強調「買新不買舊」，「但事實上就真的沒差，不然網上的2021版不會幾乎全被掃光。」加上M1版已效能過剩，仍建議這2代仍以「價格優先」購買M1版iPad Pro。
📢 iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異
📢 蘋果沒說的事…舊iPad系列全面「漲爆」！來看貴了多少錢
📢 【實測】5款手機PTT瀏覽器好用對決！Lag到跳腳、「次世代神器」馬上現形
📢 【周報】元宇宙自拍美學3階段太悲劇...
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言