一直看智慧手錶太分心？三星傳推「智慧戒指」模樣曝光、能做這些事

不少大廠像是蘋果（Apple）、三星（Samsung）、小米（Xiaomi）、Garmin等推出智慧型手錶或智慧手環，不過有部份民眾人不習慣佩戴這些東西，外媒報導三星傳出今年或明（2023）年推出一款新機型。

外媒報導，三星擁有智慧手錶Galaxy Watch和運動手環Galaxy Fit。Galaxy Watch每年都會推出，至今已出到Galaxy Watch 5系列，但Galaxy Fit2從2020年上市後就未再出新品，傳出三星將於今年或明年改出新裝置「智慧戒指」，將支援測量心率、血壓、ECG心電圖，並能控制手機、筆電和電視等設備。而三星的「智慧戒指」已於2021年10月向美國專利商標局提交專利申請，更讓人期待它的誕生。

三星「智慧戒指」的相關專利文件顯示，可以透過智慧戒指操作筆電、手機內的程式。（翻攝自patently apple）

三星的「智慧戒指」支援測量心率、血壓、ECG心電圖。（翻攝自patently apple）

外媒也提到，智慧戒指其實「好處多多」，除了更小、更輕外，在沒有螢幕的情況下，不會像智慧手錶一樣「想一直看錶面」而分心，也意味著續航時間更長，最新的Galaxy Watch5續航力為40小時，Galaxy Watch5 Pro為80小時。除此之外，戒指的佩戴方法比手環更容易追蹤健康變化。

三星傳將推出「智慧戒指」，相關專利文件曝光，可以透過智慧戒指控制家中電視、筆電、手機，要把它當成「遙控器」。（翻攝自patently apple）

目前最受歡迎的智慧戒指為Oura Ring 3，可以測量心跳、血氧、皮膚溫度等，定價為299美金（約台幣9606元），三星未來將搶攻智慧戒指市場，價格或許成為選購的關鍵。

外媒報導，目前最受歡迎的智慧戒指為「Oura Ring 3」，可以測量心跳、血氧、皮膚溫度等。（翻攝自Oura官網）

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