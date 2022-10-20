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買iPad 10就買不起Apple Pencil？他批蘋果「新做法」劃分客群等級

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果這次出了iPad 10，也推出全新的巧控鍵盤雙面夾。（翻攝自蘋果官網）
蘋果這次出了iPad 10，也推出全新的巧控鍵盤雙面夾。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）10月18日推出M2版iPad Pro、iPad 10及Apple TV 4K等新品，其中iPad系列全面漲價，iPad 10改為Type-C接孔並僅能搭配第1代Apple Pencil，但兩者「不相容」的充電方式變得相當尷尬。就有網友表示，蘋果是不是認為「基礎iPad用戶買不起原廠筆」的情況下，才故意出這樣的產品內容，引起網友熱議。

一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm版表示，他認為蘋果基礎款iPad之所以暢銷，其實是因為「能用便宜價格，買到開發多年的iPad生態環境」，而現在iPad 10比iPad 9貴了4000至4500元，「但有了iPhone 14的案例（指銷售量不佳），相信很快市場就會逼它降價（指非官方平台降價）。」

第1代Apple Pencil為Lightning接頭，但iPad 10為Type-C接孔，想幫第1代Apple Pencil充電，還需要再花錢買轉接器才能達成。（翻攝自蘋果官網）
第1代Apple Pencil為Lightning接頭，但iPad 10為Type-C接孔，想幫第1代Apple Pencil充電，還需要再花錢買轉接器才能達成。（翻攝自蘋果官網）

他還提到，蘋果疑似用Apple Pencil第1代和第2代劃分「產品等級」或是客群等級，像是基礎版iPad 10雖然改用Type-C，但第1代Apple Pencil為lightning接頭，「充電還要用轉接頭」，加上市售也推出自帶Type-C充電孔的副廠筆，表示蘋果是不是某種程度認為「買基礎款iPad的人其實買不起、或不願意再掏大錢買原廠筆。」暗酸「庫克，你真的太暖心了。」

該文引起不少討論，有網友認為應該是第1代Apple Pencil至今仍未清光庫存的因素，才繼續搭配iPad 10，也有人表示「大部分人都不會用筆（指Apple Pencil）」、「（iPad 10）趕緊降價吧」，原Po也表示，「我承認我身為基礎款的客群我也只想買副廠筆。」

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