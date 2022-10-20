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更適合Vlog拍片！Sony隨身攝影相機ZV-1F 可一鍵「切換模糊背景」

聯合新聞網／ 楊又肇

日前揭曉、針對Vlog拍攝需求接續推出的全新隨身攝影相機ZV-1F，今日 (10/19)由Sony公布在台上市資訊，將於10月25日正式在台推出，建議售價則是新台幣14980元，搭配藍牙手把配件GP-VPT2BT與兩顆NP-BX1電池的組合，將將以新台幣18980元價格銷售。

簡單回顧ZV-1F主要規格，其中包含採用1吋設計的Exmor RS堆積型CMOS感光元件，對應2010萬畫素，並且支援4K 30P或Full HD 120P影片錄製規格，影片儲存格式分別支援XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD 2.0格式及MP4。

外型設計部分，ZV-1F延續先前ZV-1的設計，同樣採可180度側翻的觸控螢幕，提供黑、白兩款配色，機身底部固定腳架鎖點也同樣採非中心點位置，相比ZV-1則是設置在另一側，在觸控螢幕翻開時，即可讓腳架落在中間位置，讓使用者拍攝畫面可以維持居中，同時也能輕易開啟電池艙門進行更換。

鏡頭規格則採適合自拍、搭配f/2.0光圈設計與20mm焦段的ZEISS Vario-Sonnar T* 蔡司超廣角定焦鏡頭，並且具備一鍵「切換模糊背景」與「臉部優先自動測光」功能，更針對膚色表現提供最佳化的柔膚效果，並且具備人眼及動物眼睛自動對焦追蹤功能，此次更在觸控螢幕加入「Touch Zoom」與「Step Zoom」兩種對焦拍攝功能。

另外，在影片拍攝過程可以透過「積極模式」的防震功能紀錄穩定畫面，並且可透過「風格外觀」以濾鏡色調強化影片視覺表現張力，或是透過「快 / 慢動作」 (S&Q)功能，透過5倍慢速、60倍快速拍攝不同風格影片。至於先前已經從ZV-1加入的「產品展示模式」，同樣在ZV-1F保留，方便用於紀錄產品開箱、展示影片。

聲音部分，則可透過機身內建3組麥克風進行收音，並且可額外安裝防風毛罩降低風切聲影響，或是透過外接麥克風進行收音。

ZV-1F機身重量部分僅有256公克，並且可透過USB-C連接外部電源進行長時間連續拍攝，或是利用ZV-1F進行直播，同時也能配合新版Imaging Edge Mobile Plus app與手機端連接，甚至也能設定自動拍攝15秒、30秒、或60秒長度的短影片。

同樣針對Vlog拍攝需求，該選擇ZV-1F或是GoPro等拍攝器材？

跟目前多數人會用來拍攝Vlog的手機、GoPro等運動相機比較，ZV-1F的優勢在於採用1吋設計的Exmor RS堆積型CMOS感光元件，同時也配合f/2.0光圈與20mm焦段ZEISS Vario-Sonnar T* 蔡司超廣角定焦鏡頭捕捉拍攝影像，另外也具眼部對焦、最佳柔膚效果、「積極模式」防震功能、「快 / 慢動作」，以及方便拍攝產品開箱、產示內容的影片。

不過，相較手機與GoPro等拍攝器材方便隨身攜帶、快速收納等使用特性，尤其手機還具備更多應用功能，而GoPro等拍攝器材則具備耐摔、體積更小等優勢，ZV-1F顯得較不方便使用，但卻能以更大感光元件、鏡頭規格及拍攝功能彌補不足之處，因此主要還是看使用者偏向拍攝哪些Vlog素材，並且選擇合適拍攝器材。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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