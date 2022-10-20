Windows 12 新介面意外曝光 上面居然也有靈動島
微軟正在努力開發下一個版本的 Windows 作業系統，內部代號為 Next Valle。 然而日前 Ignite 2022 大會中有釋出相關畫面，其中就有一個介面UI上出現近似 iPhone 14 Pro 上的靈動島圖示。
這個消息是由國外科技媒體編輯 Zac Bowden 所透露，他表示目前微軟正在進行三年一次的開發 Windows 流程作業中，下一次的更新版本將在 2024年會釋出。但他在觀看 Ignite Keynote 跟部份觀眾共同注意到這次 Windows UI介面的更新版本中，居然有一個近似日前才上市銷售 iPhone 14 Pro 中的靈動島操作圖示。不過由於在 Ignite 大會中所看到的畫面比較不清楚，所以它重新建立一個近似的示意圖，讓大家清楚它是什麼樣子。
他表示就這個設計設計佈局看來，是將一些將系統圖示/元素沿頂部的版本放在半透明條中，而不是只是漂浮在桌面上。 還看的出還會有一些其他設定圖示顯示，比如說新的鎖定/登入螢幕、通知中心等。但目前，我們只能知道這些使用者介面原型，未來是不是會正式出現，還是要等後續消息公開才會進一步得知。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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