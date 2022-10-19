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聯想秀卷軸式螢幕概念筆電及手機 將成未來新手機趨勢？

聯合新聞網／ 楊又肇

在此次聯想Tedch World 2022活動中，聯想分別展示採用卷軸式螢幕設計的概念筆電及手機，同時也強調以旗下技術對應結合虛實、混合辦公模式的新生活型態，更再次重申將於2050年實現零碳排放目標。

聯想並未透露此次展示的卷軸式螢幕設計的概念筆電及手機具體細節，同也未說明此類產品預計何時推出實際市售版本，但強調相比過往推出的可凹折筆電、手機，將能藉由自動伸展的螢幕對應更多元的顯示觸控互動模式，讓使用者能在不同情境藉由各類大小螢幕使用內容，或是完成工作。

除了聯想透露將以卷軸式螢幕設計創造筆電、手機全新使用型態，包含OPPO、TCL、三星也已經準備推出同樣以卷軸式螢幕打造的手機或筆電產品，而目前已經退離手機市場競爭的LG，在此之前也曾展示採卷軸式螢幕設計的LG Roallable手機，預期接下來也會將其卷軸式螢幕設計提供給更多手機業者使用。

在強化更無縫的行動辦公體驗中，聯想也宣布藉由Freestyle app強化平板裝置與PC之間協同作業體驗，而藉由edge系列手機上的Ready For平台設計，更可將手機內容延伸投放至更大尺寸螢幕播放，藉此方便使用者用於線上會議、影音內容觀看，或是由玩遊戲。

而針對接下來結合虛實、混合辦公模式的新生活型態，聯想也在此次Tedch World 2022活動展示諸多應用設計，其中包含結合全息影像技術應用的Cyber Spaces線上協作平台，讓位於不同位置的工作人員可以透過全息影像互動，同時也宣布與Qualcomm深入合作混合實境應用，而在邊緣運算應用更結合聯想旗下ThinkEdge伺服器、XClarity平台與邊緣雲端服務產品組合，藉此建構更完整的虛實整合互動環境。

至於在建構虛實整合互動環境應用解決方案中，聯想更宣布與微軟、Intel、AMD等業者深入合作，從終端裝置到雲端平台建構完整運算體驗，同時也強調與VMware簽署合作備忘錄，藉此加速推動邊緣與雲端應用發展的數位化轉型。

另外，在永續發展部分，聯想更強調從產品包裝、產品設計，乃至於從邊緣到雲端之間運算，都將在2050年以前實現零碳排放目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放

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