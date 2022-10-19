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蘋果第10代iPad全新外型與配色 但仍使用第1代Apple Pencil

聯合新聞網／ 楊又肇

除了更新iPad Pro，蘋果此次也同步推出採用全新外型設計的第10代iPad，並且加入全新配色選項，但Apple Pencil仍維持第1代規格，並未如先前傳聞改為第2代規格。

第10代iPad終於跟上新款iPad Pro、iPad Air及iPad mini的方正框體設計，並且在原本配色增加銀色、黃色、粉色與藍色選項，

規格方面，分別包含採用以LED顯示面板打造的10.9吋Liquid Retina顯示器，處理器則升級為A14 Bionic規格，另外也將連接埠改為USB-C，不再沿用Lightning連接埠設計，連網部分更分別加入支援5G連網與Wi-Fi 6規格。

此外，第10代iPad的前後相機均升級為1200萬畫素相機，同樣支援人物居中、4K錄影等拍攝功能，解鎖方式也比照iPad Air將Touch ID指紋辨識器移至電源按鍵，同樣支援使用Apple Pay時識別身分。

但在手寫筆部分，依然僅支援第1代Apple Pencil，並未加入支援第2代規格，因此無法透過吸附機身以無線感應方式補充電量。

而配合新款iPad設計，蘋果此次也推出加入觸控板的新款巧控鍵盤雙面夾，本身包含可拆卸鍵盤與可透過磁性吸附在iPad機種背面的保護蓋，並且透過iPad的聰穎接點連接供電，鍵盤可在不需使用時拆卸，或是折疊至iPad背面，而保護蓋更搭載可調整支架，方便使用者以不同角度使用iPad。

作業系統方面，新款iPad同樣搭載iPadOS 16正式版本，雖然與iPad Pro上可額外使用「幕前調度」等進階功能則有差異，但依然強調其多工與配合手寫筆的使用體驗。

新款iPad同樣從即日起率先在美國等地區市場預購，預計在10月26日正式推出，而台灣地區則會在後續上市。建議售價方面，新款iPad將以449美元起跳價格銷售，台灣地區售價則從14900元起跳，支援5G連網版本則從599美元起跳，台灣地區售價則會從新台幣19900元起跳。

至於第10代iPad正式推出後，第9代iPad仍會在市場維持銷售，建議售價則從329美元起跳，台灣地區售價為新台幣10900元起跳，支援4G連網版本則從459美元起跳，台灣地區售價將從15400元起跳。

配件部分則提供第1代Apple Pencil與USB-C對Apple Pencil的轉接器，另外也包含針對新款iPad打造、提供白色款式的全新巧控鍵盤雙面夾，以及包含白色、晴空色、西瓜色、檸檬黃色在內配色的全新聰穎雙面夾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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