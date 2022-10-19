新款Apple TV 4K換上A15 Bionic處理器 支援HDR10+ 價格更划算

在此次線上更新裡，蘋果也推出新一代Apple TV 4K，其中加入A15 Bionic處理器、支援HDR10+顯示模式，預計接下來也會加入支援Matter通用連接標準。

新款Apple TV 4K外型上基本上沒有作改變，遙控器也採用先前更新設計，主要將處理器升級為A15 Bionic規格，並且加入HDR10+顯示模式，藉此對應色彩表現更真實的顯示輸出效果，同時也能更流暢播放4K畫質影片。

規格方面，Apple TV一樣提供64GB容量規格，另外也推出128GB容量版本，額外提供乙太網路連接孔設計款式，讓使用者能配合有線網路方式確保連線穩定，以及更高網路傳輸頻寬。

本身則以tvOS 16運作，並且能與蘋果其他裝置無縫連動，同時也能使用Apple TV+、Apple Music或其他第三方app，另外也能連接家用主機控制器由玩遊戲。

至於新款Apple TV 4K同樣支援Thread物聯網連接規格，同時更支援接下來將普及應用的Matter通用連接標準，將能進一步作為不同品牌物聯網裝置連接中樞，藉此對應連接HomeKit在內協議標準設計的物聯網裝置。

建議售價方面，新款Apple TV 4K將以129美元或149美元價格銷售，台灣地區則分別將以新台幣4490元起跳價格銷售，預計在11月4日正式在美國等30個國家地區上市，而台灣地區則會在後續推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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