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看完Google Pixel Tablet也想出？傳蘋果推iPad專屬底座 對決智慧家居市場

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果傳2023年也要像Google Pixel Tablet一樣推出iPad專屬底座，將iPad打造成智慧家庭中樞系統。（翻攝自蘋果官網）
蘋果傳2023年也要像Google Pixel Tablet一樣推出iPad專屬底座，將iPad打造成智慧家庭中樞系統。（翻攝自蘋果官網）

平板不只是平板！Google將於明（2023）年推出Google Pixel Tablet平板電腦，並提供專屬的磁吸式底座配件，讓平板磁吸在上頭後，秒變智慧型顯示器或智慧家庭控制中心。外媒表示，蘋果（Apple）似乎也想搶攻這塊市場，而且最快明年就會推出。

Google Pixel Tablet將附有1組底座，該底座附有揚聲器、並具有磁吸及無線充電功能，就像第2代Google Nest Hub一樣，可以吸附在底座上，播放影片、音樂或動態相簿，更可成為智慧家庭控制中心。《9to5mac》報導，蘋果將為iPad推出類似Google Pixel Tablet的底座配件，試圖把iPad融入智慧家居生活，該配件也能單獨購買。

Google Pixel Tablet將於2023年登場，並附有磁吸式底座。（翻攝自Made by Google YouTube頻道）
Google Pixel Tablet將於2023年登場，並附有磁吸式底座。（翻攝自Made by Google YouTube頻道）

Google Pixel Tablet的磁吸式底座可充電。（翻攝自Made by Google YouTube頻道）
Google Pixel Tablet的磁吸式底座可充電。（翻攝自Made by Google YouTube頻道）

據了解，這款iPad多功能擴充底座有點像是將iPad、Apple TV和HomePad結合起來的模樣，底座如Google Pixel Tablet配件一樣具有揚聲器及磁吸的功能，例如可以放在玄關當相簿觀看，或是在廚房利用iPad吸附底座看影片學做菜等，增加更多實用性，也可能利用該底座，將iPad打造成智慧家庭中樞系統。

外媒也提到，該配件對蘋果來說算是「全新產品」，因此從無到有可能需要很長時間，推估2023年將會問世，目前也未有該產品更詳細之資訊。而蘋果雖然擁有Apple TV和HomePod，但它們相較其他競爭對手的產品，似乎比較不太受歡迎，或許明年有望推出的iPad多功能擴充底座可以喚起果粉購買慾望。

Google Pixel Tablet配備的底座就像第2代Google Nest Hub一樣，可以吸附在底座上，播放影片、音樂或動態相簿，更可成為智慧家庭控制中心。（翻攝自Made by Google YouTube頻道）
Google Pixel Tablet配備的底座就像第2代Google Nest Hub一樣，可以吸附在底座上，播放影片、音樂或動態相簿，更可成為智慧家庭控制中心。（翻攝自Made by Google YouTube頻道）

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