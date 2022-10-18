看完Google Pixel Tablet也想出？傳蘋果推iPad專屬底座 對決智慧家居市場

平板不只是平板！Google將於明（2023）年推出Google Pixel Tablet平板電腦，並提供專屬的磁吸式底座配件，讓平板磁吸在上頭後，秒變智慧型顯示器或智慧家庭控制中心。外媒表示，蘋果（Apple）似乎也想搶攻這塊市場，而且最快明年就會推出。

Google Pixel Tablet將附有1組底座，該底座附有揚聲器、並具有磁吸及無線充電功能，就像第2代Google Nest Hub一樣，可以吸附在底座上，播放影片、音樂或動態相簿，更可成為智慧家庭控制中心。《9to5mac》報導，蘋果將為iPad推出類似Google Pixel Tablet的底座配件，試圖把iPad融入智慧家居生活，該配件也能單獨購買。

Google Pixel Tablet將於2023年登場，並附有磁吸式底座。（翻攝自Made by Google YouTube頻道）

Google Pixel Tablet的磁吸式底座可充電。（翻攝自Made by Google YouTube頻道）

據了解，這款iPad多功能擴充底座有點像是將iPad、Apple TV和HomePad結合起來的模樣，底座如Google Pixel Tablet配件一樣具有揚聲器及磁吸的功能，例如可以放在玄關當相簿觀看，或是在廚房利用iPad吸附底座看影片學做菜等，增加更多實用性，也可能利用該底座，將iPad打造成智慧家庭中樞系統。

外媒也提到，該配件對蘋果來說算是「全新產品」，因此從無到有可能需要很長時間，推估2023年將會問世，目前也未有該產品更詳細之資訊。而蘋果雖然擁有Apple TV和HomePod，但它們相較其他競爭對手的產品，似乎比較不太受歡迎，或許明年有望推出的iPad多功能擴充底座可以喚起果粉購買慾望。

Google Pixel Tablet配備的底座就像第2代Google Nest Hub一樣，可以吸附在底座上，播放影片、音樂或動態相簿，更可成為智慧家庭控制中心。（翻攝自Made by Google YouTube頻道）

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