蘋果傳近期推M2版iPad Pro！新版MacBook Pro將在這天登場
在稍早更新的「Power On」專欄內容中，彭博新聞記者Mark Gurman透露蘋果接下來的產品更新，將會以新款MacBook Pro，以及新款iPad Pro為主。其中，新款MacBook Pro預期會選在11月公布，而新款iPad Pro則可能會在近期內更新，兩者都會透過線上新聞稿形式發表，而不會另外透過預錄影片或實體發表會形式宣布推出消息。
其中，預期會在近期內更新的iPad Pro機種將會換上Apple Silicon M2處理器，並且將帶動約20%比例的效能提升，同時外觀設計將延續先前機種，並且維持透過Face ID形式解鎖。
而Mark Gurman更再次重申蘋果將推出一款結合iPad與揚聲器設計的智慧家庭中樞設備，並且可隨時放在客廳、廚房、臥室等位置，並且能結合iPad、HomePod及Apple TV功能，甚至也能串接HomeKit裝置，方便使用者快速操作居家物聯網設備。
這款設備有可能會在明年時候推出，預期也會整合Matter通用物聯網裝置協議，同時也預期採用類似Google在新款Pixel平板設計，將可透過專用底座讓iPad充電，並且透過底座連接有線網路，或是透過USB連接其他裝置。
至於新款MacBook Pro則預期會在11月公布，同樣也會直接藉由線上新聞稿形式發表，而外型設計可能沿用去年更新的14、15.6吋MacBook Pro，但處理器預期會升級為M2 Pro或M2 Max。
另外，Mark Gurman也提及新款Mac Mini更新消息，但未特別說明可能更新時間。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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