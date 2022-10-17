Windows 11 22H2將釋出更新 強化「開始」功能表、還有這些便利功能

結束新款Surface產品，以及下半年的Ignite 2022活動後，微軟似乎準備釋出新版Windows 11 22H2更新。

在先前透過Windows Insider計畫釋出預覽內容中，微軟已經確定將在Windows 11 22H2更新加入可客製化的「開始」功能表，另外也將強化觸控手勢，讓使用者能更方便操作，甚至也強化防誤觸設計，避免影響操作體驗。

其他部分，則包含增加檔案總管分頁功能，另外也進一步強化介面設計，使其視覺感受更加一致，另外也預期將讓Windows 11僅可能擺脫Windows 10的介面外貌，例如採用更多圓角邊框、更自然的黑暗模式介面等。

先前時候，微軟已經確定將更多人工智慧技術整合至Windows 11的操作功能，讓使用者能更方便、直覺操作PC，並且更容易創作內容，或是提高工作效率，而接下來的Windows 11也預期將如微軟說明，將可依照使用需求持續更新，成為更方便使用的作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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