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百萬YouTuber紅極一時「沒靈感走下坡」？本人親回：玩數據分析的生活太累

DailyView網路溫度計／ 文／姜雅馨

image source:示意圖／unsplash

現今網路科技發達，以YouTuber為主業的網紅如雨後春筍般出現，不論是生活美妝還是吃喝玩樂，在YouTube影音平台都有各自的客群，有人對此也好奇曾經紅極一時的YouTube頻道近況如何，卻也意外釣出擁有297萬人訂閱的YouTuber「阿神」親自回應。

「阿神」YouTuber網路口碑排行榜

▲ 阿神位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第24名。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/07/15~2022/10/12）


曾經紅極一時的YouTube頻道有哪些？

11日一名網友在Dcard平台討論曾經紅極一時的YouTube頻道，透露前陣子意外發現以前爆紅的YouTube頻道，像是噪咖、波波的異想世界、靠北星球等都已經很久沒有更新，中學頭條近期觀看次數也明顯下滑，讓原PO頓時感慨，也好奇詢問「還有什麼頻道也是紅極一時，然後現在開始靈感用完走下坡？」

網友在Dcard發文「曾經紅極一時的YouTube頻道有哪些」

image source:示意圖／unsplash

YouTube頻道變化掀共鳴！網嘆：能在節目與真誠之間找到平衡真的不多

許多人也有感YouTube頻道變化，「不知道有沒有人知道魯先生，之前超愛看，可是都沒在更新了」、「菜喳，我真的很喜歡以前他們那一群的氣氛，尤其是瓜瓜跟Lucy！」、「狠愛演！時代的眼淚」、「老皮啊！訂閱數多但那個觀看次數真的慘」、「聖結石才是紅極一時的最佳寫照吧！目前還是全台灣破百萬訂閱數的最速保持人」、「那時候很喜歡囧星人跟摸哥」。

網友也分析「我比較懷念蔡阿嘎早期全台美食跑透透的影片，無比熱血又真實，彷彿看到了曾經大學的自己，奈何人都是會成長與變化的」、「最初是靠真誠做喜歡的東西而紅的，後來就只是為了賺錢做節目，觀眾都不傻！能在節目與真誠之間找到平衡的真的不多」。

網友討論曾經紅極一時的YouTuber

image source:翻攝Dcard

當初紅到不分男女老少！百萬YouTuber阿神喊退休：玩數據分析太累

其中有網友也點出紅極一時的代表人物，包含安啾、小吳、重量級、阿神和愛莉莎莎，「不是說他們現在不紅，還是有各自穩定的客群，只是沒有像當初紅到不分男女老少了」，其實YouTuber阿神本人早已在YouTube頻道宣布退休，透露「頻道佛系更新影片」，他也親自回覆網友，「2020年退休之前，整整13年日更麥塊沒斷過任何一天，雖然每部影片都有40萬到100萬觀看量，但這樣YouTube玩數據分析的生活太累啦」，儘管每部影片觀看數目前僅剩12至25萬人次觀看，阿神也表示很開心，「因為這是我頻道創立時的初衷」。

百萬YouTuber阿神宣布頻道進入退休狀態

image source:翻攝YouTube／阿神

百萬YouTuber阿神回應網友留言

image source:翻攝Dcard

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