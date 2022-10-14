為Vlog拍攝量身打造！Sony推隨身攝影相機ZV-1F 鏡頭感光元件更大

接連推出ZV-1，以及ZV-E10兩款針對Vlog拍攝需求打造的隨身攝影相機之後，Sony再次宣布推出全新ZV-1F，加入20mm超廣角鏡頭與f/2.0光圈設計，搭配1吋設計的Exmor RS堆積型CMOS感光元件，藉此強化低光環境拍攝，以及更廣畫面拍攝效果。

隸屬VLOGCAM系列的ZV-1F預計在10月28日上市，將在日本市場以約83000日圓價格銷售。

外型設計部分，ZV-1F延續先前ZV-1的設計，同樣採可180度側翻的觸控螢幕，提供黑、白兩款配色，機身底部固定腳架鎖點也同樣採非中心點位置，但相比ZV-1則是設置在另一側，在觸控螢幕翻開時，即可讓腳架落在中間位置，讓使用者拍攝畫面可以維持居中。

ZV-1F採用1吋設計的Exmor RS堆積型CMOS感光元件，對應2010萬畫素，並且支援4K 30P或Full HD 120P影片錄製規格，影片儲存格式分別支援XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD 2.0格式及MP4。

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而鏡頭規格則採適合自拍、搭配f/2.0光圈設計與20mm焦段的ZEISS Vario-Sonnar T* 蔡司超廣角定焦鏡頭，並且具備一鍵「切換模糊背景」與「臉部優先自動測光」功能，另外也針對膚色表現提供最佳化的柔膚效果，同樣也具備人眼及動物眼睛自動對焦追蹤功能，此次更在觸控螢幕加入「Touch Zoom」與「Step Zoom」兩種對焦拍攝功能。

另外，在影片拍攝過程可以透過「積極模式」的防震功能紀錄穩定畫面，並且可透過「風格外觀」以濾鏡色調強化影片視覺表現張力，或是透過「快 / 慢動作」 (S&Q)功能，透過5倍慢速、60倍快速拍攝不同風格影片。至於先前已經從ZV-1加入的「產品展示模式」，同樣在ZV-1F保留，方便用於紀錄產品開箱、展示影片。

聲音部分，則可透過機身內建3組麥克風進行收音，並且可額外安裝防風毛罩降低風切聲影響，或是透過外接麥克風進行收音。

機身重量部分僅有256公克，並且可透過USB-C連接外部電源進行長時間連續拍攝，或是利用ZV-1F進行直播，同時也能配合新版Imaging Edge Mobile Plus app與手機端連接，甚至也能設定自動拍攝15秒、30秒、或60秒長度的短影片。

呼應先前Sony承諾以更環保形式打造產品，ZV-1F在機身採用名為SORPLAS的環境友善再生塑膠材質，而新款防風毛罩則是以寶特瓶回收抽絲製造，並且強調抗風效果與過往設計防風毛罩相同，盒裝部分更採用大量以植物等素材製造材質設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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