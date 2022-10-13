台灣未開賣…蘋果AirPods Pro 2國外陷災情 音訊飄移「左右來回移動」果粉要瘋了
蘋果無線耳機AirPods Pro 2在台灣尚未發售，但在國外似乎傳出一些災情，就有網友佩戴AirPods Pro 2後，發現有令人討厭的音訊飄移問題，會在左右耳機間「來回移動」。
AirPods Pro 2採用H2晶片，其中「個人化空間音訊」具備動態頭部追蹤功能，可依據頭部幾何結構，定製出個人檔案，能感受到自身被音效全面環繞，而非從「耳朵」直接聽到音樂，不過該功能疑似成為Bug。
據《9to5mac》報導，不少網友在Reddit或其他論壇發文反應，AirPods Pro 2有音訊飄移的問題，聲音會在2個耳機間移動、也有聲音忽大忽小的情形，就算關閉空間音訊頭部追蹤功能，還是一樣會出現，一名網友表示，他的AirPods Pro 2音量會「從左邊緩慢移到右邊後就安靜下來了。」只能再取消耳機重新配對才恢復正常。
還有果粉發現，在YouTube觀看廣告後再回到原影片主體，會出現聲音與影片不同步的狀況發生，也強調沒有像AirPods Pro 2所說的聲音圍繞在周圍、「我聽起來就像影片中的人的聲音，就在我的耳朵裡。」讓他直呼要瘋了。
有網友猜測可能是降噪或自適應通透模式引發問題，蘋果官方目前也未針對此事回應，無法得知是AirPods Pro 2硬體或是軟體的狀況。
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