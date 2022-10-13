癡迷高科技！瘋狂情侶建智能房屋 晶片植入手中解鎖家中everything
隨著科技發展，智能家居越來越受歡迎，美國一對夫婦癡迷高科技功能，在生活中實踐店裡才看得到的科幻情節，在手中植入晶片解鎖家中各項家具功能。
根據《news.com.au》報導，這對夫婦在TikTok上分享他們如何運用手裡的晶片。從影片中可見，沃勒女士走近家門口，靠近門上的智慧鎖並揮動手之後，門就自動解鎖了。沃勒解釋：「我手裡有植入晶片，可以用來打開我們家裡所有東西。」
除了門之外，她的丈夫也同樣用手開啟櫃子，從影片中清楚可見，他的手有一個微微凸起的形狀，那就是晶片所在。
這對夫婦相當注重自己生活隱私，家中很多事物都必須透過手中晶片才能解鎖，但他們也透過影片分享他們的智能生活。不少網友見狀評論：「我們不是機器人」，也有人說：「這對我來說，有點太《黑鏡》了」。
然而沃勒夫婦並非唯一把晶片植入自己身體的人，2022年4月英國BBC也曾報導荷蘭的保羅也在手中植入晶片，讓他可以運用在感應式付款。據了解，2021年歐洲第一家晶片植入感應式支付的科技公司Walletmor創立，據了解目前已賣出1000多個晶片植入，每個售價為澳幣480元（台幣9500元）。
@chipgirlhere
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