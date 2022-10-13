Apple Watch Ultra泡進水裡螢幕就失靈？他用這些手勢水下也能操作
隨著Apple Watch不斷新增水下功能，最近更有用戶實際實驗在水下操作Apple Watch並非不可行，只需要透過幾項手勢，就能使用。
根據《9to5mac》分享，游泳選手拉斐爾最近分享自己使用Apple Watch Ultra的心得，僅需在水中透過手勢就能開啟訓練或其他功能，這動作有助於游泳選手使用Apple Watch Ultra開啟自己所需的功能。
通常Apple Watch浸入水中時，觸控螢幕通常得不到反應，只能在陸地上時觸控才能開啟內建功能，然後去年watchOS 8推出一項「輔助觸控」的功能，點入「Watch」App後→進入「輔助使用」→「輔助觸控」，開啟功能後，就能讓使用者設定手勢，例如快速握拳或手指捏合的動作，作為輔助開啟功能。
拉斐爾透露，自己從沒想過Apple Watch會有這項功能，他可以只動動手勢就能切換手錶裡的功能，這對游泳訓練者來說無疑是一大福音，因為它在水下性能跟在陸地上一樣好。
目前多數Apple Watch防水深度可達50米，而Apple Watch Ultra則可達100米，並配有精密的感應器，可以收集當前水深與水溫等精確數據，這些功能將讓Apple Watch Ultra離真正的潛水錶更進一步。
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