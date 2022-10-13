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微軟Surface Laptop 5、Surface Pro 9與Surface Studio 2+登場 對應不同使用需求

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟稍早在秋季活動中公布Surface Laptop 5、Surface Pro 9與Surface Studio 2+，藉此對應不同Windows PC使用需求。

Surface Laptop 5

Surface Laptop 5同樣採用Intel Evo設計規範製作，同樣區分13.5吋與15吋兩種規格，同樣維持3:2顯示比例的PixelSense螢幕，處理器則採Intel第12代Core系列，並未納入AMD處理器選項，並且對應全天使用電力續航表現。

此次配色則在13.5吋規格提供銀色、綠色、金色與黑色四種選項，15吋則提供銀色與黑色兩款配色，外型基本上與先前推出的Surface Laptop相仿。

而微軟同樣針對商用與消費市場提供不同規格版本，例如商用版本搭載Windows 10 Pro或Windows 11 Pro作業系統，搭配實體TPM 2.0安全晶片，而消費市場版本則採用Windows 11 Home，搭載韌體形式的軟體TPM 2.0設計。

處理器部分，商用版本在13.5吋規格提供Core i5-1245U、Core i7-1265U兩種處理器選項，而15吋規格則僅提供Core i7-1265U單一處理器選項，並且均符合Intel Evo設計，同時均採用Intel Xe顯示設計。

至於記憶體則提供8GB、16GB或32GB LPDDR5x規格，而可更換設計的SSD則提供256GB、512GB或1TB容量選項。

Surface Pro 9

而Surface Pro 9也維持2 in 1形式設計，一樣搭載13吋、支援120Hz畫面更新率的PixelSense顯示螢幕，並且能與鍵盤拆分，變成平板裝置使用，同時也支援手寫筆書寫操作，更分別推出對應商用或消費市場版本。

Surface Pro 9提供搭載Intel第12代Core系列處理器、符合Intel Evo設計規範，效能則比前一代機種提升50%運算效能版本，或是與Qualcomm合作、採用微軟SQ 3客製化處理器，並且支援5G連網功能的Arm架構版本。

規格方面，Surface Pro 9商用版本提供Core i5-1245U、Core i7-1265U處理器選項，而消費市場版本則提供Core i5-1235U、Core i7-1255U處理器選項，兩種版本均提供256GB以上儲存量，並且同樣符合Intel Evo設計。

至於5G連網版本僅採用微軟SQ 3客製化處理器，並且整合NPU人工智慧運算元件，並且能透過nano SIM卡使用網路服務。

與英國倫敦設計業者Liberty合作特殊款Surface Pro 9與鍵盤保護蓋等配件

另外，微軟為了迎接Surface系列產品邁入10週年，更與英國倫敦設計業者Liberty合作，以Windows 11 Bloom桌布為發想，推出特殊款Surface Pro 9與鍵盤保護蓋等配件，僅在特定國家市場的微軟通路銷售。

Surface Studio 2+

至於此次更新的Surface Studio 2+，則是採用Core i7-11370H處理器，配置32GB DDR4記憶體與1TB SSD儲存容量，搭配NVIDIA GeForce RTX 3060獨立顯示卡，同樣維持28吋、3:2顯示比例的螢幕設計，搭配零重力轉軸結構，讓Surface Studio 2+的螢幕可隨使用需求調整高低、俯仰角度，一樣也支援手寫筆書寫操作。

Surface Studio 2+僅提供單一規格版本，採用實體TPM 2.0安全晶片，並且採用Windows 11 Pro作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

256GB 倫敦

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