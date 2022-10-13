微軟公布更多Surface相關配件 針對身障者打造、可模組化設計的適應性工具組正式上市
在去年推出Surface適應性工具組 (Surface Adaptive Kit)之後，微軟在此次秋季活動上也正式宣布推出名為微軟適應性工具組 (Microsoft Adaptive Accessories)，亦即今年5月介紹可模組化組合的PC操作配件。
微軟適應性工具組將在10月25日於特定市場推出，主要用於輔助身障使用者更容易使用PC裝置，甚至可針對企業或教育市場用戶提供3D列印的客製化服務。
其中，以左右按鍵與滾輪操作為基礎模組的Adaptive Mouse，可加上Thumb Support配件，讓滑鼠能對應左手或右手的拇指支撐需求，而Mouse Tail配件則可提供更舒適的拱度，讓操作時有更好手腕支撐力道。
而Adaptive Hub則能串接不同Adaptive Button，Adaptive Button可依照設計對應不同操作功能，例如包含透過推撥方式控制方向、或是藉由多向按鍵建操作，以及對應滑鼠左右按鍵的模組配件設計。
至於Adaptive Hub本身則可透過藍牙方式與裝置連接，或是透過有線方式連接使用，配合組合不同Adaptive Button配件，讓身障使用者也能方便操作PC功能。
此次同步推出名為Microsoft Presenter+的簡報裝置，以及名為Microsoft Audio Dock的桌上型揚聲器。
前者可透過藍牙與裝置連接，並且成為第一款相容Microsoft Teams服務的簡報裝置，讓使用者能更容易配合微軟服務進行簡報，而後者則搭載HDMI、USB-C與USB-A連接埠設計，除了可替筆電等裝置充電，更可透過內建揚聲器當作線上會議通話設備使用，並且支援降噪、指向收音。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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