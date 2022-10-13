Meta旗艦版Quest Pro頭戴裝置正式發表 續航時間仍是一大弱點

2022 Meta Connect 大會上，執行長 Mark Zuckerberg 祖克柏發表傳聞已久的旗艦版頭戴裝置「Quest Pro」，內建眼球追蹤功能，據稱能與 HTC VIVE 等高階裝置抗衡，也因此售價也很驚人，美國售價為 1,499 美元、台灣售價則是高達 1,650 美元，換算超過新台幣 50,000 萬元左右。

Quest Pro 是全彩混合實境裝置，搭載新款「Pancake」鏡片，每側鏡頭的 LCD 螢幕解析度為 1800 × 1920，不僅重量比 Quest 2 輕薄、就連解析度也比 Quest 2 高 4 倍。還內建 4 組高解析度攝影機能以彩色拍攝周圍景物，不只可以瀏覽 VR 虛擬實境，還能結合呈現 Mixed Reality 混合實境（MR）。

硬體搭載 Snapdragon XR2+ 處理器、12GB RAM、10 個 VR／MR 感應器、256GB 儲存空間和 Spatial Audio 空間音效，效能比之前更好，還內建眼球追蹤功能。

圖片及資料來源：Meta

控制器也經過重新改良，Quest Touch Pro 控制器具有板載鏡頭及自我追蹤功能，可追蹤控制器與眼鏡的相對位置，控制器內的 TruTouch 觸覺回饋在捏合動作時能細微控制。

儘管 Meta Quest Pro 被歸類旗艦產品，並將定位具有生產力的穿戴裝置，但是續航時間仍是一大弱點，由於功能強大，因此耗電量高，據 Meta 公司表示 Quest Pro 裝置可連續使用約 1 小時至 2 小時左右。

這次發表會上，Meta 也透露 Quest Pro 將於即日起開放預購，首波發售國家為美國、加拿大、英國及法國，預計在 10 月 25 日上市。

圖片及資料來源：Meta

圖片及資料來源：Meta

圖片及資料來源：Meta

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦