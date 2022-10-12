感應式電燈方便省電？為何價格平價沒人用 過來人揭1缺點
隨著科技日益進步，不少家電設計也推陳出新，不僅越來越方便，有時還能省下額外電費。日前一名網友在網路上發文，透露感應式電燈不僅價格和傳統的差不多，同時還兼具方便和省電優點，而貼文曝光後也掀起討論。
日前一名網友在PTT上以「竟還有人還沒把家裡的燈換成『感應式』？」為題發文，原PO透露最近要把全家所有日光燈，都換成LED的燈泡或燈管，目的都是因為可以省電費。不過，原PO提到在做功課的時候，發現「感應式燈泡」和「感應式燈管」雖然多了感應功能，但價錢竟然和傳統的差不多。原PO表示原本以為感應式燈都是有錢人在裝的，「只是很好奇，既然價格差不多，那沒道理不裝感應式的啊？因為太方便又一定能省電」。
原PO透露像是房間和通道，那些希望能「不要完全暗」，但人走過去時又可以很明亮的地方，所以有了「微亮／全亮型感應燈」設計，就是靠近時燈會全亮，離開後燈不會完全關掉，用「低瓦數+低照明」持續開著。此外，原PO提到感應式還有分紅外線和雷達式，兩者之間的價格也差不多。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「完全沒必要，除非你電燈開關的位置設計很不方便」、「之前買過，但太敏感了，連風吹也會亮」、「電也許有省一點點，但整體大概沒有省到錢」、「沒人直接關燈還比較省電」、「加感應器更耗電，隨手關燈比較省電」、「吃飯吃到一半燈沒了，手還要抖一下」、「玄關和走廊好用，其他地方用的時候，如果燈滅掉會一股火上來」、「LED燈本身就很省電了，開開關關只會加速耗損」、「一直開開關關對於眼睛會有點不舒服」、「在廁所裝這個，滑手機如果久一點就暗掉，不符合現代人的需求」。
其中，最多網友提到一個致命缺點，假設感應燈突然亮起，恐怕就是一件很恐怖的事，「換感應式唯一目的，就是測家中有沒有鬧鬼」、「感應麻煩的就是有時候你不想開燈，但燈就是自動打開了」、「有時候沒人經過還在閃才恐怖」、「七月的時候亮亮暗暗很熱鬧」、「燈一直閃但是都看不到人，這時你就知道痛苦」、「完全不想，要是感應到不該感應的會嚇死」、「哪天一個人在家，其他房間燈忽然亮」。
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