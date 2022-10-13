Xiaomi 12T Pro兩萬元有找 86吋小米智慧顯示器登場

在實際體驗國際版Xiaomi 12T Pro之後，小米台灣10月12日正式公布國際版Xiaomi 12T系列售價，同時也公布包含首款在台推出的86吋超大尺寸顯示器與首款以QLED面板打造的顯示器產品，以及小米掃拖機器人X10+、小米掃拖機器人 S10、小米無線洗地機W10 Ultra、小米無線洗地機W10 Pro、小米智慧手環7 Pro、Redmi平板在內生態鏈系列產品上市資訊。

▲小米多款生態鏈新品在台上市

國際版Xiaomi 12T系列

在國際版Xiaomi 12T售價部分，將以新台幣16999元價格銷售，提供8GB記憶體與256GB儲存容量版本，分別推出藍色、銀色、黑色三款配色，在小米線上商城與小米之家購機即享2年超長保固，以及最長12個月內1次免費螢幕維修服務，其餘通路購機則僅提供2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修服務，另外也提供YouTube Premium三個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務。

▲國際版Xiaomi 12T Pro

▲國際版Xiaomi 12T

而國際版Xiaomi 12T Pro售價方面，則以新台幣19999元價格銷售，提供12GB記憶體與256GB儲存容量版本，同樣推出藍色、銀色、黑色三款配色，並且提供在小米線上商城與小米之家購機即享2年超長保固，以及最長12個月內1次免費螢幕維修服務，其餘通路購機僅提供2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修服務，另外也會提供YouTube Premium三個月免費試用與LiTV電視頻道餐30天會員服務。

兩款新機都會從10月12日起開放小米通路、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網與ETmall東森購物網預購，而線上預購國際版Xiaomi 12T即贈Xiaomi智慧攝影機C300，預購國際版Xiaomi 12T Pro則加贈此次同步推出的小米手環7 Pro。至於實體通路預購國際版Xiaomi 12T則加贈等值1000元的AIoT商品現金券，在實體通路預購國際版Xiaomi 12T Pro則加贈等值2000元的AIoT商品現金券。

至於國際版Xiaomi 12T與Xiaomi 12T Pro都將在10月22日起全面開放銷售，並且將從11月1日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大與亞太電信搭配資費方案銷售。

小米掃拖機器人X10+

此次同步推出的小米掃拖機器人X10+中，採用可自動清理集塵盒內灰塵，並且可自動清潔抹布與自動補充水箱存水的設計，更可在掃拖機器人停止運作時維持抹布乾爽狀態，藉此實現真正全自動清潔效果。吸力可達4000Pa，並且可模擬雙手擦拭地板動作，並且可透過超音波感測元件自動識別地面是否有地毯等物品，藉此調整清掃力道。

▲小米掃拖機器人X10+

▲小米掃拖機器人X10+

另外，透過S-Cross AITM系統設計，可讓掃拖機器人更完整清潔居家環境地面，並且透過雙雷射與RGB攝影鏡頭進行物件識別，配合LDS導航系統讓掃地機器人能自動規劃更有效率的清潔路線，同時自動避開家中障礙物品。

小米掃拖機器人X10+將以新台幣26995元銷售，在10月31日前購買即享早鳥價新台幣25995元，再享早鳥禮–Xiaomi智慧破壁調理機。而即日起將於小米商城mi.com、小米之家全台34間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C開賣。

小米掃拖機器人S10

小米掃拖機器人S10配備LDS雷射導航技術，可360度偵測範圍，並且精準定位、偵測家中環境，同時準確測量周遭物品之間距離，藉此識別複雜清掃環境、減少家具碰撞。

清掃功能支援靜音模式、標準模式、中度模式、高功率模式，並且配合無刷馬達提供4000Pa吸力，同時採Y字型清掃路徑，以左右雙向來回反覆擦拭模擬人工清潔，藉此有效清除地板髒汙。另外，結合智慧水箱的拖布濕度控制，在拖地時均勻釋放水量，更可配合不同地面材質對應三種不同出水設定，確保小米掃拖機器人S10在拖地時不會讓地板過度濕透。

▲小米掃拖機器人S10

電池則採3200mAh容量設計，使用標準模式清潔時，可提供最長達130分鐘的清掃時間。而將小米掃拖機器人S10與米家App連接，即可自動區隔家中不同空間，精準地繪製清掃地圖，並且依照不同需求排定清潔排程。

小米掃拖機器人S10將以新台幣7995元價格上市，即日起於小米商城mi.com、小米之家全台34間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C開賣。

小米無線洗地機W10系列

小米無線洗地機W10系列則區分兩種規格，分別是小米無線洗地機W10 Ultra與小米無線洗地機W10 Pro，兩者都支援乾濕清潔模式。

其中，小米無線洗地機W10 Ultra以75度高溫進行清潔，並且支援自動清理集塵盒、自動補充水箱存水，甚至讓抹布維持乾爽，而小米無線洗地機W10 Pro則可對應大面積清掃範圍，以及能透過90度角進行細微清掃。

▲小米無線洗地機W10 Ultra

▲小米無線洗地機W10 Pro

▲小米無線洗地機W10 Ultra與小米無線洗地機W10 Pro

建議售價方面，小米無線洗地機W10 Ultra將以新台幣20995元價格銷售，小米無線洗地機 W10 Pro建議售價則是新台幣15995元，兩者在10月底前購買均可享早鳥價格，分別加贈小米智慧氣炸鍋3.5L或小米智慧彩光燈帶作為早鳥禮，並且從即日起於小米商城mi.com、小米之家全台34間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C開賣。

小米智慧顯示器Max 86型

小米首度在台推出86吋智慧顯示器，並且以頂級金屬無邊框設計，對應4K Ultra HD解析度與120Hz畫面更新率，同時搭配4K 120Hz MEMC動態補償技術，降低顯示延遲情況，本身更支援DCI-P3寬廣色域色彩表現，支援Dolby Vision IQ智慧動態HDR顯示技術，藉此還原高度擬真畫面表現。聲音部分則支援四組驅動單體喇叭，對應Dolby Atmos與DTS:X聲音技術，藉此還原聲音細節。

至於作業系統則對應Android TV 11，同樣支援Google Assistant數位助理服務等應用功能，連接埠則對應HDMI 2.1等規格，並且支援Wi-Fi 6無線網路連接模式。

▲小米智慧顯示器Max 86型

▲小米智慧顯示器Max 86型

小米智慧顯示器Max 86型建議售價為新台幣69999元，10月22日前購買即享早鳥禮–米家無線吸塵器 G10，並且從即日起於小米商城mi.com、小米之家全台34間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C開賣。

小米智慧顯示器Q2 65型

先前在國際市場推出的小米電視系列，在台將以小米智慧顯示器Q2為稱，同時僅引進65吋規格，採4K Ultra HD解析度設計，對應顯示自然、豐富色彩影像表現效果，同時支援Dolby Vision IQ顯示技術與Dolby Atmos全景聲音效，可依照顯示影像色彩等細節自動調光與對比效果。

作業系統則採新版Google TV，同樣也支援Google Assistant數位助理服務，因此同樣可透過聲控方式與電視互動。

▲小米智慧顯示器Q2 65型

▲小米智慧顯示器Q2 65型

小米智慧顯示器Q2 65型建議售價為新台幣35999元，即日起至10月31日止於小米商城mi.com、小米之家全台34間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall 東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C開放預購，預計從11月1日起開賣，在10月22日前參與預購即享早鳥禮–Xiaomi空氣淨化器4 Lite。

小米智慧手環7 Pro

小米智慧手環7 Pro採用1.64吋AMOLED矩形螢幕，可對應110種運動數據紀錄，內建衛星定位功能，並且支援5ATM防水功能，內建電池電力約可維持12天續航表現，另外也對應超過150種錶面設計，以及對應8種不同手環帶配件。

▲小米智慧手環7 Pro

▲小米智慧手環7 Pro

在台建議售價為新台幣1995元，分別推出夜躍黑、靜息白兩款配色，專屬選配腕帶則將推出梵谷綠、莫内灰兩款限定色，建議售價為新台幣345元，另外也將推出舒展藍、冥思綠、悅活粉與活力橙等配色腕帶，建議售價為新台幣195元。

Redmi平板

Redmi品牌旗下首款平板裝置，Redmi平板採用10.61吋、支援90Hz畫面更新率的螢幕設計，處理器則採用聯發科Helio G99處理器，並且符合SGS低視覺疲勞認證，而螢幕本身也獲得德國萊茵TÜV Rheinland護眼認證。

▲Redmi平板

配合對應800萬畫素、105度拍攝視角的視訊鏡頭，透過FocusFrame技術即可更容易透過視訊鏡頭捕捉使用者或多人同時入鏡身影，方便藉由Redmi平板進行線上視訊會議。至於電池容量則達8000mAh，支援18W有線快充，但原廠盒裝會額外提供一組支援22.5W充電功率的充電器配件。

Redmi平板提供石墨灰、月光銀、薄荷綠三款配色，將在台推出6GB記憶體+128GB儲存容量版本，建議售價為新台幣7999元，將從10月22日起於小米商城mi.com、小米之家全台34間實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、momo購物網、ETmall東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C開賣，10月31日前於小米商城mi.com與小米之家全台34間實體門市購買即贈Redmi Pad專屬鋼化膜。

而從11月1日起，Redmi平板將在中華電信、遠傳電信、台灣大哥大與亞太電信門市搭配資費方案銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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