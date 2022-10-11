2022年版Apple TV快登場了！曝4大亮點、親民價直攻Chromecast族群

蘋果（Apple）Apple TV推出至今已相隔1年半，原本外界猜測會在上（9）月蘋果秋季發表會登場，結果也未見其蹤影，加上10月傳出蘋果官方可能以「新聞稿」的形式發布相關新品，外媒推測Apple TV將有4大亮點吸引果粉換機。

《macrumors》報導，蘋果的Apple TV有望在今（2022）年下半年推出，而「最新」的Apple TV 4K從2021年4月推出至今已達1年半，推測此次2022年版的Apple TV會有4個亮點：

1.晶片升級

Apple TV 4K採用A12晶片，這次2022年版的Apple TV將用A14晶片，與iPhone 12系列和iPad Air 4相同，整體效能將提升不少。

2.RAM增加

2022年版的Apple TV的RAM將增至4GB，比Apple TV 4K的3GB還多，可有助於提升性能與反應速度。

Apple TV 4K目前所使用的是第2代「Siri Remote」遙控器，而有外媒發現iOS 16測試版內竟有尚未發布的新版Siri Remote代碼，目前也無法得知2022年版的Apple TV是否用新版Siri Remote，或是新版的Siri Remote會有什麼功能。不少果粉希望該遙控器可以像AirTag，擁有U1晶片，支援「尋找（Find My）」功能。

有外媒發現iOS 16測試版內有尚未發布的新版Siri Remote代碼，被猜測是否會出新一代Siri Remote遙控器。（翻攝自蘋果官網）

4.價格超親民

Apple TV 4K在蘋果台灣官網售價為32GB版本5590元、64GB為6190元，還有更平價一點的Apple TV HD，定價為4690元。此次2022年版的Apple TV將改善成本結構，有望比上述價格更低，吸引入門級用戶購買。

而競爭對手Google推出的Chromecast一共推出HD版本與4K版本，定價為1199元跟1999元、有4K解析度的「小米盒子S」為1895元，與Apple TV價差3千元以上，若2022版Apple TV真的壓低價格，相信會增加不少競爭力。

Google Chromecast 4K版本也只要1999元。（翻攝自Google商店）

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