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Jio Platform將攜手Qualcomm、微軟推出性價比更高的常時連網筆電Jiobook

聯合新聞網／ 楊又肇

去年與Google合作打造親民價位手機JioPhone Next之後，Jio Platforms稍早傳出計畫與Qualcomm、微軟合作新款高性價比筆電JioBook，預期將在未來幾個月內向消費市場提供。

目前暫時還無法確認此款筆電具體細節，但預期會採用Qualcomm旗下PC款處理器，並且採用微軟Windows作業系統。而網路功能部分，JioBook將對應常時連網使用體驗，初期僅支援4G LTE連接，但後續也會支援5G連網規格。

至於價位部分，JioBook將以184美元價格銷售，初期會先從10月開始向印度境內學校及政府機構提供使用，之後則會開放向一般消費市場銷售。

在此之前，Jio Platform已經與Google合作針對印度市場量身打造的手機JioPhone Next，希望能透過更實惠價格與夠充裕功能，讓更多印度使用者能與網路資源連結，並且藉此讓生活變得更便利。而推出價位更親民的JioBook筆電，則預期將能推動改善印度境內教育等數位化應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度

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