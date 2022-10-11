力抗LG！三星Tizen作業系統將授權給更多電視品牌使用 擴展市佔比重

去年宣布將持續擴展Tizen作業系統於電視產品上應用發展後，三星稍早宣布將對外授權使用此項作業系統，讓諸多位於歐洲的電視品牌業者均能以此打造相應產品，進而擴展Tizen作業系統市佔比重。

在此之前，Tizen約佔智慧電視使用作業系統三分之一左右，隨著Android及Roku作業系統越來越多人使用，使得Tizen使用市佔比例明顯受影響，因此三星希望透過對外授權使用此款作業系統，藉此增加Tizen作業系統使用比重。

依照三星說明，包含Atmaca旗下Sunny、Axen品牌，以及HKC旗下RCA、Vispera品牌，另外包含Tempo旗下Akai、Bauhn、Linsar品牌電視，都會採用Tizen作業系統打造全新電視產品，進而在英國、西班牙、土耳其、紐西蘭與義大利，甚至也計畫在澳洲等市場推出，相關產品最快會在今年內問世，並且將透過「Powered by Tizen」標誌作為識別。

而LG在去年也宣布將向更多第三方電視品牌業者開放授權使用其webOS作業系統，藉此擴展此款作業系統使用生態，合作品牌包含RCA、Ayonz、康佳 (Konka)、Nuance、gracenote、aiwa、麗台、Sunny、Tempo，以及Netflix、亞馬遜Prime Video、YouTube、DAZN、樂天TV等內容業者。

至於Tizen本身是以Linux核心為基礎打造的開放原始碼作業系統，最初是由Linux基金會及LiMo基金會共同推動，藉此取代當時已經在市場推行的MeeGo與LiMo作業系統，之後則由三星接手推動，並且用於手機、手錶、電視，以及諸多智慧家電產品，甚至曾經藉由其推出的Galaxy Watch等智慧手錶，讓Tizen一度成為全球第二大規模的智慧手錶作業系統，同時也曾用於打造智慧型手機。

不過，Tizen作業系統後續發展仍面臨受限，因此三星去年也確定不再於智慧手錶使用Tizen作業系統，而是改為與Google再次合作的Wear OS作業系統，同時智慧型手機產品應用發展也不順遂，導致目前Tizen作業系統主要僅用於智慧家電與物聯網裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦