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17年前就曾出過「智慧型手錶」！能測心跳脈搏 價格讓人高攀不起

聯合新聞網／ 綜合報導
日立製作所曾在2005年開發出能測心跳、脈搏的手錶型感應器。圖擷自withnews8
日立製作所曾在2005年開發出能測心跳、脈搏的手錶型感應器。圖擷自withnews8

現代科技日新月異，一隻小小的智慧型手錶，除了傳統鐘錶的功能之外，還可以測量心率、血氧等等。若是換到十幾年前，想把這些功能帶著走，可都是需要花費昂貴金額，才能夠換來的稀有技術。

根據日本媒體「withnews8」報導，知名家電廠商「日立製作所」曾經在2005年，上市了一款手錶型的無線感應器「日立AirSense」。日立AirSense主要的功能在於能測量使用者的心跳、脈搏。透過將這些資訊上傳，就能讓醫師或家人即使身在別處，也能隨時瞭解高齡長輩的健康狀況。

由當時的宣傳可得知，日立AirSense為了將功能匯聚在小小的空間之中，使用當時最小的1.5公分電路板作為偵測器，並搭載使用高科技晶片。外型不起眼的這支日立AirSense，要價高達日幣94萬5千圓（相當於新台幣20萬6641元），價格遠超過現在的智慧型手錶。

2015年，智慧型手錶的代名詞「Apple Watch」才正式亮相，晚了日立AirSense十年之久。從此智慧型手錶蓬勃發展，過去需要花費大筆金額，才能換取的測量心跳等健康偵測功能，如今已經成了每支智慧型手錶的標準配備，讓人見證科技的進步。

Apple Watch 智慧手錶

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