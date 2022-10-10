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一加於印度推出親民款智慧手錶OnePlus Nord Watch 最長可待機30天

聯合新聞網／ 楊又肇

去年宣布一加品牌的首款智慧手錶OnePlus Watch之後，一加今日 (10/3)也透過子品牌Nord推出親民款智慧手錶OnePlus Nord Watch

相較OnePlus Watch採用圓形錶面，OnePlus Nord Watch採用矩形錶面設計，並且以鋅合金與塑膠材質打造，錶面則採1.78吋AMOLED螢幕，解析度為368 x 448與60Hz畫面更新率，支援藍牙5.2連接方式，但並未內建GPS定位功能，主要透過手機連接時存取位置資訊。

另外，錶身支援IP68等級防水防塵，並且支援血氧濃度量測與睡眠品質偵測，同時也能紀錄女性月經週期，此外也支援105種運動數據，內建電池容量則是230mAh，在低耗電情況下可對應長達30天待機使用時間，若在一般情況下則可對應10天左右的使用時間。

OnePlus Nord Watch建議售價為6999盧比，而首波售價將以4999盧比銷售，初期僅提供黑色款式，預計後續增加藍色配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 睡眠

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