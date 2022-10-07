圓錶控看過來！Google Pixel Watch整合Fitbit 提供更完整身體數據紀錄功能

除Pixel 7系列，Google在此次Made by Google發表活動正式公布Pixel Watch完整規格特色。

外觀設計部分，Pixel Watch採用圓弧造型、以康寧Gorilla Glass玻璃保護的圓形錶面，並且在側面配置可轉動操作的數位錶冠，錶身則對應5ATM水下50公尺防護效果，更對應19種客製化錶面內容，錶帶則可藉由機械式結構輕易拆換固定，更提供至少20款錶帶款式作為選擇。

此外，Pixel Watch內建處理器則是三星Exynos 9110，並非Google自製處理器，另外則是內建GPS、GLONASS、Galileo，以及北斗衛星導航系統，可提供高度精準的定位功能。而電力續航約可對應一天左右，並且支援半小時內即可充入50%電量的快充設計，同樣支援Fast Pair快速配對技術，作業系統則採用Wear OS by Google 3.5，並且能與Google諸多服務同步，或是充當手機遠端遙控快門等功能使用。

功能方面，Pixel Watch將搭載類比或數位時間顯示方式的錶面，另外也支援顯示天氣、行走步數、日期、心率等數據，另外也支援心電圖與緊急通話功能，本身也支援進階睡眠紀錄功能，可分析配戴者的淺眠、深眠時段，以及快速動眼期，同時也能在Fitbit app內查看個人長期睡眠情況，藉由數據方式改善睡眠狀況。

由於整合Fibit應用功能，因此Pixel Watch還會提供免費半年使用的Fitbit Premium訂閱服務，但可能僅會在特定支援市場提供。

此外，Google更預告Pixel Watch將在2023年增加跌到偵測功能，同樣會在識別配戴者跌倒時，若沒有在一定時間內做出回應的話，一樣會自動發出呼救訊息，讓配戴者指定聯絡人可以知曉。

Pixel Watch將推出石墨黑、金屬銀與香檳金三款配色，分別推出Wi-Fi版本與4G LTE連網版本，另外會提供黑色、白色、灰色、綠色等矽膠材質，以及包含橘色、黑色與綠色等選項的編織材質錶帶，同時也將提供黑色、白色、橘色、綠色款式在內皮革材質錶帶。

建議售價方面，Pixel Watch將以349.99美元或399.99美元價格銷售，台灣地區售價則分別為新台幣10900元與新台幣12990元，預計從即日起預購，同樣會在10月13日正式上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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