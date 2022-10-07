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不只是平板！Google Pixel Tablet還有充電底座 可變身居家智慧顯示器

聯合新聞網／ 楊又肇

在此次Made by Google 2022發表活動中，Google再次說明預計在2023年推出的Pixel平板 (Pixel Tablet)，同樣搭載與Pixel 7系列相同的Tensor G2自製處理器，更說明會額外提供一組充電底座配件，讓Pixel平板可以搖身變成像是Nest Home般的智慧顯示器。

同時，Google更透露所有在Pixel 7系列上可執行功能，都可以在Pixel平板上實現，並且將使更多app可對應大尺寸螢幕使用體驗，同樣也採Material You的介面設計，預期更整合Android L操作體驗，藉此強化平板使用模式。

至於此次公布的充電底座配件，基本上會以無線充電方式幫Pixel平板補充電力，並且透過磁吸方式固定，但角度顯然就無法調整。

而在相關說明中，Google也證實Pixel平板將會支援手寫觸控使用功能，並且將推出手寫筆配件。

另外，Google更透露Pixel平板本身採回收鋁材設計，並且在外觀加上奈米等級的陶瓷塗層，藉此呈現不同質感表現，但包含螢幕規格、電池容量，以及具體上市時間與售價，目前則尚未公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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