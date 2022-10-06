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Google推新款智慧門鈴、無線路由器與節電服務 Google Home也同步更新

聯合新聞網／ 楊又肇

在10月6日的發表活動開始前，Google宣布推出新款智慧門鈴Nest Doorbell，以及新款無線路由器Nest Wifi Pro，同時也宣布正式推出讓居家用電更精省的Nest Renew，並且更新Google Home app操作介面，更預告將使其Fast Pair快速連接技術與目前正式成為1.0版本的Matter規範整合，讓使用者能更容易配對使用物聯網裝置。

新版智慧門鈴Nest Doorbell可在免費紀錄的3小時錄影內容中播放最多5個片段，但如果要使用完整鏡頭錄製功能，就必須搭配訂閱Nest Aware Plus服務。此外，Google表示可在各類光照環境或天候情況下維持拍攝影像清晰度，同時可避免失真情況。

Google強調新版智慧門鈴Nest Doorbell同樣採更少碳排放設計，本身以43%回收材質製作，分別提供亞麻色、雪色、長春藤紫與灰白色，目前預計在美國與加拿大等市場推出，建議售價則從179.99美元起跳。

另外，此次推出的新款無線路由器Nest Wifi Pro則是加入Wi-Fi 6E無線連接規格，並且強化Mesh網路建構模式，同時也能透過Wi-Fi 6E使用的6GHz頻段提供更穩定連接表現，本身也支援Thread無線連接，以及目前正式成為1.0版本的Matter規範設計，甚至也能成為未來各類支援Matter規範裝置的連接中樞。

Nest Wifi Pro分別推出沙色、白色、灰色與黃色款式，本身更以亮面色澤打造，因此也能偽裝成家中擺飾，建議售價則從單組199.99美元起跳，兩組裝售價則是299.99美元，而三組裝售價則是399.99美元，最多可覆蓋約613.16平方公尺範圍。

至於去年以預覽形式提供使用的居家用電精省服務Nest Renew，目前正式在美國境內推出，將搭配第三代Nest Learning Thermostat溫控感應設備，並且以每月10月美元訂閱方案使用，讓使用者”間接”使用太陽能或風力產生乾淨電力，藉此降低整體使用傳統透過火力等方式產生電力的比重，進而達成環保效益。

雖然目前僅先在美國境內特定地區提供使用，但未來也會擴展到更多地區提供使用。

另外，Google也宣布更新Google Home app，將透過全新介面設計讓使用者更方便操作、管理超過80000種相容Google Home的物聯網裝置，其中透過增加分頁功能讓使用者更方便管理常用的物聯網裝置，甚至也能設定更多裝置觸發運作條件，同時也將與手錶端的Wear OS操作介面，以及網頁版內容連動，方便使用者更容易管理自家物聯網裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 美國 門鈴

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