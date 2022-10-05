小米攻歐洲推掃地機器人、小米電視Q2系列、Redmi平板與小米智慧手環7 Pro

除了Xiaomi 12T系列，小米此次在德國慕尼黑發表會上也公布諸多生態鏈產品，包含小米掃地機器人X10+、小米掃拖機器人W10系列，以及小米電視Q2系列、Redmi平板與小米智慧手環7 Pro。

小米掃拖機器人X10+

此次公布的小米掃拖機器人X10+中，採用可自動清理集塵盒內灰塵，並且可自動清潔抹布與自動補充水箱存水的設計，更可在掃拖機器人停止運作時維持抹布乾爽狀態，藉此實現真正全自動清潔效果。

而小米掃拖機器人X10+吸力可達4000Pa，並且可模擬雙手擦拭地板動作，並且可透過超音波感測元件自動識別地面是否有地毯等物品，藉此調整清掃力道。另外，透過S-Cross AITM系統設計，可讓掃拖機器人更完整清潔居家環境地面，並且透過雙雷射與RGB攝影鏡頭進行物件識別，配合LDS導航系統讓掃地機器人能自動規劃更有效率的清潔路線，同時自動避開家中障礙物品。

小米掃拖機器人X10+將以899歐元價格銷售，預計從即日起透過小米官方通路銷售。

小米無線洗地機W10系列

小米無線洗地機W10系列則區分兩種規格，分別是小米無線洗地機W10 Ultra與小米無線洗地機W10 Pro，兩者都支援乾濕清潔模式。

其中，小米無線洗地機W10 Ultra以75度高溫進行清潔，並且支援自動清理集塵盒、自動補充水箱存水，甚至讓抹布維持乾爽，而小米無線洗地機W10 Pro則可對應大面積清掃範圍，以及能透過90度角進行細微清掃。

建議售價方面，小米無線洗地機W10系列將以599歐元起跳價格銷售，同樣從即日起透過小米官方通路銷售。

小米電視Q2系列

至於小米電視Q2系列部分，則是區分50吋、55吋與65吋三種規格，並且對應4K Ultra HD解析度設計，對應顯示自然、豐富色彩影像表現效果，同時支援Dolby Vision IQ顯示技術與Dolby Atmos全景聲音效，可依照顯示影像色彩等細節自動調光與對比效果。

另外，小米電視Q2系列更是小米旗下電視產品首款支援新版Google TV作業系統的機種，同樣也支援Google Assistant數位助理服務，因此同樣可透過聲控方式與電視互動，本身也預載小米TV+ app服務，讓使用者能更方便使用電視內容。

小米電視Q2系列將以599歐元起跳價格銷售，預計從即日起透過小米官方通路銷售。

小米智慧手環7 Pro

而此次推出的小米智慧手環7 Pro，則是採用1.64吋AMOLED矩形螢幕，可對應110種運動數據紀錄，內建衛星定位功能，並且支援5ATM防水功能，內建電池電力約可維持12天續航表現，另外也對應超過150種錶面設計，以及對應8種不同手環帶配件。

小米智慧手環7 Pro將以99歐元起跳價格銷售，同樣從即日起透過小米官方通路銷售。

Redmi平板

此次同步推出的Redmi平板，則是Redmi品牌旗下首款平板裝置，採用10.61吋、支援90Hz畫面更新率的螢幕設計，處理器則採用聯發科Helio G99處理器，並且符合SGS低視覺疲勞認證，而螢幕本身也獲得德國萊茵TÜV Rheinland護眼認證。

而配合對應800萬畫素、105度拍攝視角的視訊鏡頭，透過FocusFrame技術即可更容易透過視訊鏡頭捕捉使用者或多人同時入鏡身影，方便藉由Redmi平板進行線上視訊會議。至於電池容量則達8000mAh，支援18W有線快充，但原廠盒裝會額外提供一組支援22.5W充電功率的充電器配件。

Redmi平板將以279歐元起跳價格銷售，一樣從即日起透過小米官方通路銷售。

多款生態鏈產品將引進台灣市場

依照小米台灣透露，包含小米電視Q2系列的65吋版本，以及小米智慧手環7 Pro、Redmi平板、小米掃拖機器人X10+，以及小米無線洗地機W10 Ultra、小米無線洗地機W10 Pro都會引進台灣市場，此外還將推出新款86吋小米電視與小米掃拖機器人S10。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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