Dyson全台首間體驗店台北登場 日常美髮造型這裡也能問！

Dyson宣布在台北新光三越A11館啟用台灣首間體驗店，透過互動體驗讓更多民眾可以更容易了解Dyson產品背後科技，同時也針對如何解決家中清潔問題、改善空氣品質或塑造日常美髮造型等提供專業建議與協助，並且在店內提供限定禮盒個人化鐫刻服務。

在台北新光三越A11館啟用台灣首間體驗店，將成為Dyson在台最大規模的實體店面，並且能以互動形式展示產品，更可將核心技術相應科學理念具體呈現，讓民眾能更舒適方式體驗Dyson產品特色。

另外，針對如何解決家中清潔問題、改善空氣品質，或是塑造日常美髮造型等需求，Dyson也將在此體驗店提供專業建議與協助。

而體驗店內，從地板清潔、空氣淨化，再到頭髮護理領域，民眾將能透過Dyson體驗店親身感受Dyson多項領先全球的創新科技，並且透過店內不同區域體驗產品，其中包含透過硬質木板、地毯等材質地面，搭配使用各種類型的碎屑測試吸塵器，甚至可在空氣品質體驗區查看即時的空氣品質數據，或是在美髮專區實際體驗造型產品，並且能隨時獲得Dyson專業人員提供協助與建議。

迎向客製化消費趨勢，Dyson體驗店獨家提供禮盒個人化鐫刻服務，諸如隨附精美皮質禮盒的Dyson Airwrap多功能造型器，或是Dyson Supersonic吹風機，即日起提供消費者多款文字顏色選擇，刻印自己或收禮者名字的英文縮寫，而此項鐫刻服務僅限Dyson體驗店或官網購買時提供。

配合全台首間Dyson體驗店開幕，在9月29日至10月3日期間，單筆消費享滿萬折千優惠，購買指定商品再贈精美周邊好禮，包括購買Dyson V12 Detect Slim 無線吸塵器，或是Dyson V15 Detect無線吸塵器系列，即加贈原廠吸塵器收納架，而購買Dyson頭髮護理主機系列則送專用旅行收納包。

此外，全新Dyson Supersonic吹風機長春花藍配玫瑰金限定版 (含順髮梳及專用按摩梳組)、Dyson Airwrap多功能造型器長春花藍配玫瑰金限定版 (含順髮梳及專用按摩梳組)僅在此次開幕的體驗店限定販售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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