徠卡認證！海信推短焦投影機Cine 1 4K解析度、對應80吋與100吋

徠卡除了與手機品牌合作之外，其實先前也已經與中國火樂科技發展有限公司旗下堅果 (JmGO)品牌合作投影機產品，而此次在IFA 2022期間，更宣佈與中國海信 (Hisense)合作名為Cine 1的短焦投影機，並且掛上徠卡經典紅標。

與海信合作部分，主要在於使用符合徠卡設計標準、Summicron鏡頭技術打造的非球面鏡片組，其中也採用海信與徠卡合作打造的RGB雷射元件，並且使用德州儀器提供的DLP光學晶片組。

而推出機種分別對應80吋與100吋投影尺寸，均可對應4K解析度畫面呈現，最近投影距離分別可在15公分與30公分，搭配專用投影布幕最高可對應2100 nits與2500 nits投影亮度表現，聲音則均內建40W輸出功率、支援Dolby Atmos全景聲技術的立體聲喇叭，連接埠則包含3組HDMI，其中1組還支援eARC與HDMI 2.1規格，另外也提供1組USB 2.0與1組USB 3.0連接介面。

至於兩款投影機同樣支援數位電視功能，並且內建海信旗下VIDAA OS智慧電視作業系統，同樣可使用YouTube、Prime Video、Disney+等常見網路串流影音服務。

建議售價方面，Cine 1分別以6900美元與7900美元價格銷售，預計在2023年第二季率先於歐洲市場上市，後續也會在中國、美國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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