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跟進三星！LG智慧電視也能買賣NFT、展示內容
如同三星今年初宣佈在旗下智慧電視整合NFT內容展示功能，LG也跟進宣佈針對旗下智慧電視產品新增NFT內容顯示功能。
不過，目前此項功能僅限使用webOS 5.0以後版本作業系統的LG智慧電視，同時使用地區必須是在美國。
至於使用方式則是透過電視內的LG Art Lab平台，即可透過此平台買賣NFT內容，同時也能透過電視螢幕展示播放。而NFT內容將透過LG新版數位錢包Wallypto，配合Hedera Hashgraph提供的Hedera底層分佈式網路層運作。
但相比三星等業者藉由NFT內容話題增加討論熱度的做法，LG選在NFT熱潮逐漸散退的時間點宣佈推出此項功能，似乎顯得有點太晚，但顯然LG認為NFT內容仍有相當大的發展機會，尤其目前元宇宙發展仍處於早期階段情況下，未來在更多技術應用中，或許又會再次讓NFT內容話題發酵，甚至成為未來市場主要使用項目。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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