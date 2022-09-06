遊戲玩家首選Sony BRAVIA X90K智慧再升級

近年來知名遊戲大作畫質、光影效果與音效持續進步，讓玩家一打開遊戲，彷彿親身進入遊戲世界，這時候若擁有一台具有細緻擬真畫質、身歷其境的環繞音效、影像處理技術智慧強大的電視，就能讓遊戲體驗更加美好。

專業遊戲玩家小熊的首選，Sony BRAVIA X90K讓遊戲展現栩栩如生的沉浸式影音體驗。 圖／吳彥鋒攝影

3大關鍵 打造極致沉浸影音享受

近期新上市的Sony BRAVIA X90K，相較先前機種，擁有3大關鍵技術升級，讓使用者明顯感受到令人驚豔的影音效果。其中，最重要的就是搭載了新一代認知智慧處理器XR，運用模仿大腦運作模式的設計，快速高效分析影像內容，模擬人類最傾向關注的畫面重點，即時且精細地處理影音內容，搭配獨家控光及顯色技術，進而呈現最具深度和真實感的畫面。

遊戲大作畫面講求真實感、光追效果，更需要透過高畫質大螢幕機種來呈現。 圖／吳彥鋒攝影

另外，「多音域環繞聲場技術」在高音定位揚聲器的加持下，更能有效提升定向音源以確保聲音和影像更契合，打造更沉浸、零時差的遊戲體驗，還有3D環繞音場優化，能直接模擬立體5.1.2聲道環繞音效，讓Sony BRAVIA X90K不需搭配Soundbar，就能享受身歷其境的感受。

而今年推出的全新配件BRAVIA CAM專用外置鏡頭，更可以讓觀看體驗再加分！BRAVIA CAM可不是簡單的視訊鏡頭而已，內建的智慧偵測功能，可依據觀看者的位置、距離、人數，即時自動校正畫面亮度、音場及調整人聲；還有手勢控制音量、主動提醒孩童觀賞距離過近的「接近警示」，還有當觀看者離開座位即自動切換自動省電模式等貼心又智慧的功能(註)。

小熊Yuniko超驚艷！BRAVIA X90K徹底釋放PS5最佳遊玩體驗

專業遊戲玩家小熊，對Sony BRAVIA X90K的影音效果超驚艷。 圖／吳彥鋒攝影

有著將近10年遊戲經驗的實況主「小熊Yuniko」每天工作、生活都離不開手遊、電腦遊戲，同時也經常玩PS系列作品，身為資深Gamer的她最能感受使用不同裝置遊玩對遊戲體驗的差異，例如手機玩遊戲雖然非常便利，卻無法體驗到畫面特效與聲音質感、電腦雖然螢幕稍大，但若想加強聲音效果則必須另外加裝揚聲器，因此近年來的遊戲大作多選擇PS5做為主要遊戲平台。而在實際體驗Sony BRAVIA X90K之後，最讓小熊驚艷的就是它的聲音效果，從螢幕傳出音效的設計，讓畫面與聲音能夠完美結合，且音質相當震撼，不說根本沒發現這是沒有搭配其他外接揚聲器的原生效果。

「自動畫質對應模式」可在連接PlayStation 5遊玩時自動切換低延遲遊戲模式。 圖／吳彥鋒攝影

小熊表示，近年遊戲畫面越來越講求真實感、光追效果，跟人的肉眼看到的效果越來越接近，尤其是遊戲大作，如果只用電腦玩那就太可惜了。這次使用X90K搭配PlayStation 5玩《地平線：西域禁地》，一打開遊戲就超驚艷，樹葉、水滴，畫質真的非常棒，「我自己喜歡劇情類的遊戲，這時候就會特別在意螢幕畫質效果」，而片頭音樂一播出來，更會讓人誤以為有外接音響，明明知道不是真人、真實場景，但那一瞬間感覺就彷彿身處其中，尤其，現在很多遊戲的開場或劇情動畫都像電影一樣十分逼真，如果玩家們想要沉浸在遊戲的世界觀或融入角色的故事當中，她非常推薦大家一定要用大螢幕來感受遊戲大作的視覺、聽覺享受電腦螢幕沒辦法呈現的效果。

用Sony BRAVIA X90K玩PlayStation 5遊戲大作，彷彿置身遊戲畫面中。 圖／吳彥鋒攝影

大螢幕練功破關超爽快，小熊也推薦邀三五好友在家同樂。 圖／吳彥鋒攝影

除了自己在家練功，很多遊戲則適合邀請三五好友一起到家裡同樂， X90K另一個讓小熊讚賞的功能，是「HDR自動色調對應」，可以更清楚呈現高對比場景中的明暗層次與細節，即使整體畫面偏暗、亮部與暗部高反差的遊戲，依舊不錯過任何劇情。再搭配X90K的細緻大螢幕、超真實音效，尤其是在玩恐怖類遊戲時，黑暗畫面中突然蹦出的角色，簡直讓所有人都嚇破膽。

BRAVIA XR全系列皆為Perfect for PlayStation 5推薦機種，可最佳化PS5使用效能，並針對遊戲影音效果推出獨家模式對應。 圖／吳彥鋒攝影

而X90K也是特別適合搭配PlayStation 5遊玩的機種之一，它的HDR自動色調對應，會自動辨識並依照不同BRAVIA XR機種選擇最適合的HDR顯示設定，不錯過炫光或陰影中的任何細節；而「自動畫質對應模式」則可在玩遊戲時自動切換為低延遲遊戲模式，觀賞影片時快速切換為強化影像的標準模式。小熊也偷偷分享了她在遊戲中的致勝秘訣，「使用Sony BRAVIA X90K玩射擊遊戲時，多音域環繞聲場技術讓遊戲角色的腳步聲、子彈聲都超立體，對其他角色的相對位置感覺會變得非常靈敏，幫助我克敵機先！」小熊平常追劇的時候，也能感受到透過新版「Netflix自適應校正模式」自動調校過後的畫面，不僅對比增強、立體層次也變得更明顯。

新版「Netflix自適應校正模式」可搭配BRAVIA XR的環境光源感測器自動校正影像，讓影像更真實立體。 圖／吳彥鋒攝影

想要沉浸式感受各類遊戲大作的驚人聲光效果，或是在遊戲中輕鬆眼觀四面、耳聽八方，不錯過任何細節，加了更多智慧科技的Sony BRAVIA X90K，是你最佳的遊戲神隊友。

加了更多智慧科技的Sony BRAVIA X90K，是你最佳的遊戲神隊友。 圖／吳彥鋒攝影

註：未來將透過韌體更新支援功能

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