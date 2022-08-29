頂部能無線充電！LG推新柱狀空氣清淨器 三色爭豔

在IFA 2022正式開展前，LG宣佈推出名為PuriCare Objet Collection Aero Furniture的空氣清淨器，作為接續去年底發表的塔型空氣清淨機PuriCare AeroTower後續產品。

PuriCare Objet Collection Aero Furniture分別提供玫瑰、金黃色、銀灰色三款配色，同時後續也將與南韓著名藝術畫家Kim Sun-woo合作，預計推出以藝術創作為設計的限量版本。

而此款空氣清淨器一樣採用360度柱狀機身，同時頂部圓盤造型部分則是提供無線充電功能，對應三星手機約可提供9-10W充電功率，而蘋果iPhone則僅提供7.5W充電功率。

其他功能部分，則包含基本控制氣流，並且能調整8種情緒照明效果。本身同樣支援LG ThinQ智慧家電連接互動，並且可透過頂部邊緣位置顯示空氣品質、氣流強度，以及運作狀態等指示燈號。

目前LG並未具體說明PuriCare Objet Collection Aero Furniture具體上市資訊，但預期會在接下來的IFA 2022期間有更多分享。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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