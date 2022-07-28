繼南韓後 LG在台引進Object Collection家電產品、更融入居家環境風格
或許是看中台灣美學家電產品消費能力，LG在日前於台灣市場引進隸屬Object Collection系列的電視機種，7月27日更宣布在台引進Object Collection系列家電產品，成為南韓之後，第二個引進全系列Object Collection產品的地區。
相比先前同樣引進台灣市場、鎖定奢華消費族群的Signature系列，此次引進台灣市場的Object Collection系列家電，主打更能融入居家環境風格，並且產生更協調的視覺感受。
此次引進台灣市場的產品，分別包含InstaView敲敲看門中門Objet Collection、WiFi變頻直立式冷凍櫃Objet Collection、WashTower AI智控洗乾衣機Objet Collection，以及Styler蒸氣電子衣櫥PLUS五件組Objet Collection，另外也包含預計在第四季於台灣市場推出的PuriCare AeroTower風革機Objet Collection，以及CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器Objet Collection。
其中多數產品都是以原本就已經在台上市機種為基礎，額外加上Objet Collection系列設計風格，讓產品以不同質感呈現，多數產品的使用功能並未列入Objet Collection系列而有不同，但部分機種如PuriCare AeroTower風革機Objet Collection，則是額外增加暖風模式，並且增加更多配色選項。
其中，InstaView敲敲看門中門Objet Collection建議售價為新台幣139000元，WiFi變頻直立式冷凍櫃Objet Collection建議售價為新台幣44990元，WashTower AI智控洗乾衣機Objet Collection建議售價則是新台幣129000元，Styler蒸氣電子衣櫥PLUS五件組Objet Collection建議售價則是新台幣79900元，而CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器Objet Collection建議售價為新台幣39900元，PuriCare AeroTower風革機Objet Collection建議售價則尚未確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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