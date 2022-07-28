快訊

特赦大直違規住宅 北市府直球對決端出全市解套方案

投書／學術寄生蟲：陳明通這類學者對國安的危害

突破萬五！美股勁揚帶動台股早盤漲近百點 台積開盤漲7元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繼南韓後 LG在台引進Object Collection家電產品、更融入居家環境風格

聯合新聞網／ 楊又肇
▲LG在台引進Object Collection系列家電產品
▲LG在台引進Object Collection系列家電產品

或許是看中台灣美學家電產品消費能力，LG在日前於台灣市場引進隸屬Object Collection系列的電視機種，7月27日更宣布在台引進Object Collection系列家電產品，成為南韓之後，第二個引進全系列Object Collection產品的地區。

相比先前同樣引進台灣市場、鎖定奢華消費族群的Signature系列，此次引進台灣市場的Object Collection系列家電，主打更能融入居家環境風格，並且產生更協調的視覺感受。

此次引進台灣市場的產品，分別包含InstaView敲敲看門中門Objet Collection、WiFi變頻直立式冷凍櫃Objet Collection、WashTower AI智控洗乾衣機Objet Collection，以及Styler蒸氣電子衣櫥PLUS五件組Objet Collection，另外也包含預計在第四季於台灣市場推出的PuriCare AeroTower風革機Objet Collection，以及CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器Objet Collection。

▲Styler蒸氣電子衣櫥PLUS五件組Objet Collection
▲Styler蒸氣電子衣櫥PLUS五件組Objet Collection

其中多數產品都是以原本就已經在台上市機種為基礎，額外加上Objet Collection系列設計風格，讓產品以不同質感呈現，多數產品的使用功能並未列入Objet Collection系列而有不同，但部分機種如PuriCare AeroTower風革機Objet Collection，則是額外增加暖風模式，並且增加更多配色選項。

其中，InstaView敲敲看門中門Objet Collection建議售價為新台幣139000元，WiFi變頻直立式冷凍櫃Objet Collection建議售價為新台幣44990元，WashTower AI智控洗乾衣機Objet Collection建議售價則是新台幣129000元，Styler蒸氣電子衣櫥PLUS五件組Objet Collection建議售價則是新台幣79900元，而CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器Objet Collection建議售價為新台幣39900元，PuriCare AeroTower風革機Objet Collection建議售價則尚未確認。

▲InstaView敲敲看門中門Objet Collection
▲InstaView敲敲看門中門Objet Collection

▲預計在第四季於台灣市場推出的PuriCare AeroTower風革機Objet Collection
▲預計在第四季於台灣市場推出的PuriCare AeroTower風革機Objet Collection

▲WashTower AI智控洗乾衣機Objet Collection
▲WashTower AI智控洗乾衣機Objet Collection

▲CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器Objet Collection
▲CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器Objet Collection

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI

延伸閱讀

LG發表全新OLED、QNED系列電視 Objet設計款首登台

真正不弄髒手！伊萊克斯極適家居900濕拖吸塵器免手洗、汙水分流更潔淨

桃機為強化飛安 「跑道自動異物偵測系統」驗證將上路

LG引進OLED Evo TV Object Collection系列 優點一次看、不用時還能當畫框

相關新聞

繼南韓後 LG在台引進Object Collection家電產品、更融入居家環境風格

或許是看中台灣美學家電產品消費能力，LG在日前於台灣市場引進隸屬Object Collection系列的電視機種，7月27日更宣布在台引進Object Collection系列家電產品，成為南韓之後，第二個引進全系列Object Collection產品的地區。

LG發表全新OLED、QNED系列電視 Objet設計款首登台

消費者對電視的要求不斷提升，要美型、要畫質音質頂尖、還要眾多智慧功能加持，才能在家中佔有一席之地。LG 2022年推出全...

台灣大Google音箱銷售破40萬台 滲透率逾4.4%

電信業者台灣大哥大今天宣布，從2019年與Google攜手合作銷售GoogleNest智慧音箱，作為串聯智慧家電裝置的中...

LG引進OLED Evo TV Object Collection系列 優點一次看、不用時還能當畫框

LG 6月29日宣布在台引進年初揭曉的2022年款智慧電視系列，同時也確定引進OLED Evo TV Object Collection系列機種。

IKEA合作瑞典電音樂團 誕生玩音樂也能用的OBEGRÄNSAD系列家具

在稍早舉辦2022年米蘭設計周 (2022 Milan Design Week)期間，IKEA宣布與瑞典電音樂團—瑞典浩室黑手黨 (Swedish House Mafia)合作，打造隸屬OBEGRÄNSAD系列的復古黑膠唱片播放機，以及針對音樂打造的桌子與扶手椅。

LG推Posé系列OLED EVO電視 可當成居家擺設變「畫架」

延續年初在CES 2022期間推出的OLED Evo TV Object Collection系列，LG稍早宣布將增加名為Posé的全新電視機種，藉此對標三星推出一段時間的Serif系列電視產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。