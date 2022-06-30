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LG引進OLED Evo TV Object Collection系列 優點一次看、不用時還能當畫框

聯合新聞網／ 楊又肇

LG 6月29日宣布在台引進年初揭曉的2022年款智慧電視系列，同時也確定引進OLED Evo TV Object Collection系列機種。

此次引進台灣市場的2022年款智慧電視系列，分別包含Z2尊爵系列、G2零間隙藝廊系列，以及C2極緻系列機種，分別強調輕盈、薄、亮度三大特色。

其中，G2與C2系列採用全新OLED evo顯示面板，搭載第五代α9 AI處理器與智慧增亮引擎 (Brightness Booster)，而G2 OLED亮度提升30%以上、C2 OLED亮度則提升20%以上，並且能藉由AI動態色彩調節技術Pro (Dynamic Tone Mapping Pro)提升色彩表現，而區塊細節調整從500個區域擴大到5000個區域，創造更寬的色域與對比。

其他部分，包含包含採用新版webOS 22作業系統，另外也能透過NFC Magic Tap功能快速將手機內容推送到電視上播放，或是以鏡像形式顯示，並且能透過Always Ready設計讓電視在不使用時當做「畫框」，並且提供音樂播放功能。

此次同步引進台灣市場的機種，還包含新款QNED系列，其中結合Quantum Dot量子點增豔及NanoCell一奈米控色二合一面板，藉由兩層膜過濾色彩雜質，讓色彩呈現更加飽滿與精準。另外，透過Mini LED背光技術，提供比傳統液晶電視更精密細節及更準確的色彩，並且配合精準控光技術Pro+ (Precision Dimming Pro+)與影音處理演算法，藉由準確識別偵測物體的同時增強影像亮度。

而此次更引進OLED Objet Collection系列機種，將65吋OLED evo面板以5度傾斜與零間隙形式安裝，擋板採用丹麥著名紡織品牌Kvadrat高級訂製布料，當不使用時即可讓電視變成居家擺設，另外也能讓擋板高度調整至僅讓螢幕露出部分面積，藉此顯示天氣等生活資訊，或是透過電視內建80W喇叭播放音樂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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