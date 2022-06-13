IKEA合作瑞典電音樂團 誕生玩音樂也能用的OBEGRÄNSAD系列家具

在稍早舉辦2022年米蘭設計周 (2022 Milan Design Week)期間，IKEA宣布與瑞典電音樂團—瑞典浩室黑手黨 (Swedish House Mafia)合作，打造隸屬OBEGRÄNSAD系列的復古黑膠唱片播放機，以及針對音樂打造的桌子與扶手椅。

如同先前與華碩合作，結合ROG玩家共和國品牌產品元素，打造一系列適合遊戲玩家的家具與周邊配件，IKEA此次與瑞典浩室黑手黨合作，則是針對音樂創作者使用需求打造合適的家具產品。

此次推出隸屬OBEGRÄNSAD (瑞典語中的「無限」含意)系列的復古黑膠唱片播放機，本身能透過藍牙方式與IKEA先前推出的ENEBY系列音響連接，並且透過唱針播放黑膠唱片收錄音樂內容。

而此次推出的OBEGRÄNSAD系列桌子，則是搭載兩處可放置擴音器的架子，並且透過偌大桌面讓音樂創作者能放置MIDI鍵盤或調音器等設備，另外也能透過扶手椅提供安穩、舒適的乘坐體驗。

針對音樂創作者打造的OBEGRÄNSAD系列家電與配件產品，預計會在今年秋季正式推出，其中更預期包含超過20種家具產品組合，讓音樂創作者也能因應工作需求選擇更舒適的家具。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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