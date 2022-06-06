LG推Posé系列OLED EVO電視 可當成居家擺設變「畫架」

延續年初在CES 2022期間推出的OLED Evo TV Object Collection系列，LG稍早宣布將增加名為Posé的全新電視機種，藉此對標三星推出一段時間的Serif系列電視產品。

Posé系列機種將區分42吋、48吋及55吋設計，同時機身背面還可以透過彎曲凹槽放置雜誌等書本，本身則可直接放置在立架上作為擺設。

螢幕同樣採用LG OLED EVO面板設計，並且搭載LG Gallery畫廊模式，讓螢幕可藉由OLED低耗電與輕薄特性，變成可展示藝術作品的「畫架」，同時機身也採用精簡線路設計，避免居家佈線變得紛亂。

LG預計在今年第三季推出Posé系列機種，但目前尚未確定具體售價。

至於年初推出的OLED Evo TV Object Collection系列，目前則是被歸類成Easel系列，一樣採以丹麥紡織品牌Kvadrat製作布料披覆的擋板設計，配色則提供米黃 (beige)、紅木 (redwood)和綠色配色選項，或是透過額外付費客製化其他色彩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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