BOSCH推出羽量級多功能手持無線吸塵器Unlimited S6，標榜德製工藝設計

BOSCH宣布在台推出羽量級多功能手持無線吸塵器Unlimited S6，本身採可更換BOSCH Power for ALL 18V系列電池設計，並且能透過六種專業吸頭對應不同材質地板、沙發及縫隙等清潔需求。

Unlimited S6採用新一代DigitalSpin無碳刷數位變頻馬達，透過提昇馬達轉速，達到高效吸塵且低噪音表現，同時機身也標榜採德製工藝設計，全機包含吸頭僅有2.3公斤，機身本體更僅有1.4公斤重，並且經過100次不同情境的跌落測試、長達500小時的馬達運作測試、20萬次按鍵測試，標榜耐用特性，馬達本身更提供10年保固。

而濾塵部分則是透過四重高效過濾系統，能有效過濾懸浮微粒、花粉、塵蟎、細菌、流感病毒，並且避免二次空氣汙染。使用完畢後，即可透過彈壓式集塵盒一鍵開啟進行清潔。

吸頭配件部分，則分別提供高效電動全地板吸頭、2合1軟墊刷頭、XXL軟墊吸頭、迷你電動刷頭、彈性夾縫吸頭，以及迷你狹縫吸頭，透過六種不同吸頭使用特性，藉此對應各類清潔需求。例如，2合1軟墊刷頭適合清潔軟墊、窗簾等布料材質，XXL軟墊吸頭則可用於沙發、布偶等家中大面積物件，而迷你電動刷頭則可用於清潔毛小孩掉落毛髮，或是透過彈性夾縫吸頭清掃沙發下狹縫等。

Unlimited S6將以新台幣7900元起跳價格銷售，另外也將推出搭配迷你電動刷頭、彈性狹縫吸頭與迷你狹縫吸頭的組合款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦