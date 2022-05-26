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搞出家事機器人產品 Dyson未來5年內要做這件事

聯合新聞網／ 楊又肇

去年9月在英國取得諸多機器人設計專利後，Dyson稍早終於對外公布旗下機器人產品發展規劃，並且計畫在未來5年聘僱數百名工程師，藉此打造可做家事的機器人。

在相關說明中，Dyson也展示多款機器人原型設計，其中包含可將兒童玩具夾起，以及可將洗好碗盤夾起放置的機器手臂，另外也包含結合電腦視覺與多關節機器手臂設計，能藉由Dyson氣旋吸塵器清潔沙發的機器人設計。

依照Dysaon說明，希望能打造協助自動清潔居家環境的自動化機器人，因此過去很早就開始投入人工智慧與機器人相關技術研究，並且取得相關設計專利。

同時，Dyson也表示此次將以有史以來最大規模對外招募技術人才，除了此次計畫招募250名熟稔電腦視覺、機器學習、感測元件、機電相關機器人技術的工程人員，未來5年還計畫額外招募700名工程人員，而今年目前為止已經累積增加2000名新進員工。

至於此次規劃推出的機器人產品，《衛報》指稱Dyson最快會在2030年以前推出。為了實現此目標，Dyson更將原本計畫用於開發電動車，位於威爾特郡的二戰老舊空軍基地—赫拉文頓 (Hullavington)機場，改建為英國最大規模機器人研發中心，鄰近Dyson同樣位於威爾特郡莫斯伯里 (Malmesbury)的設計中心。

除了Dyson，包含LG、三星、現代、亞馬遜等業者也都先後投入機器人研發，同時市場也預期隨著技術持續進步，未來機器人將會成為居家標準化商品，並且像一般家電普及應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 專利

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