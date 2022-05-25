Sony推旗艦電視A95K配QD-OLED 減少光暈、色彩更深邃

今年初於CES 2022期間推出採用認知智慧處理器XR的BRAVIA XR系列電視機種之後，Sony 5月24日在台宣布引進首款QD-OLED旗艦電視A95K與A90K系列，以及4K OLED A80K系列與4K LED X90K系列，另外也包含換上Mini LED顯示面板設計的頂級電視機種Z9K與X95K，更宣布在台引進BRAVIA CORE影音平台服務。

今年Sony在BRAVIA XR系列電視機種，主要針對定位頂級的Z9K與高階機種X95K換上mini LED面板，藉此對應更亮背光顯示效果，以及精準的背光控制表現，同時也能改善過往機種出現的光暈現象，同時也能表現更深邃的黑色與自然中色調。

而此次換上QD-OLED面板的旗艦電視A95K系列，則是藉由結合量子點技術的OLED面板對應更高色域範圍，同樣對應高亮度表現，更可藉由每組畫素採獨立背光設計，可對應更真實黑色顯示效果，並且透過XR原色顯示Max技術 (XR Triluminos Max)對應更真實色彩詮釋效果。

此次推出的大師系列 (MASTER Series)機種，包含提供85吋設計的Z9K，以及提供65吋與55吋設計的A95K系列，另外也包含採用OLED面板設計，藉由48吋設計吸引更多消費市場的A90K。

至於高階旗艦機種則包含同樣採用Mini LED面板設計，提供85吋、75吋與55吋設計的X95K系列，以及採OLED面板設計，提供77吋、65吋與55吋設計的A80K系列，另外也包含提供85吋、75吋、65吋與55吋規格，並且採用Full Array排列LED設計的的X90K系列。

包含Z9K與A95K系列機種會原廠附上BRAVIA CAM攝影機，其餘機種則可透過選購方式增加使用功能，可透過鏡頭判斷使用者所在位置，自動校正畫面亮度、音場及調整人聲 (Voice Zoom)呈現範圍，讓使用者能在任何角度、位置感受更好電視觀看體驗，另外亦可透過手勢操作電視音量，或是警告距離電視太近，甚至可在使用者離開電視前，自動切換為省電模式，另外也能配合Google Duo等app使用視訊對話功能。

Sony也說明目前BRAVIA CAM攝影機僅能用於新款BRAVIA XR系列機種，無法提供過往機種使用，同時也無法透過其他品牌網路視訊攝影機取代。

另外，此次引進台灣市場的BRAVIA CORE影音平台服務，將可自動調整內容最佳呈現畫質，並且透過Pure Stream串流技術對應更高畫質表現，其中可藉由80Mbps串流速度播放近4K UHD藍光畫質的HDR電影內容，同時服務平台也收錄諸多源自Sony影業的IMAX Enhanced規格影片內容。

其他部分，則包含與Netflix合作的自適應校正模式 (Netflix Adaptive Calibrated Mode)，以及可強化聲音音場表現的XR Sound技術，同時在OLED機種更搭載進階版平面聲場技術，藉此讓聲音能配合影像詮釋更立體聽覺感受，而配合PlayStation 5使用時也能藉由可變更新率(VRR)、自動低延遲模式(ALLM)，以及本身支援120fps畫面更新率表現，讓遊戲畫面以最佳形式呈現。

由於本身搭載新版Google TV作業系統，同時也支援AirPlay 2功能，因此不僅能透過下載app擴充電視使用功能，更可配合Android手機，或是iOS、Mac裝置進行更豐富的內容互動。

在此次盒裝部分，Sony也強調呼應本身環保理念，在部分機種採用可回收SORPLAS再生塑膠材質，而OLED機種更有效減少高達60%原生塑膠用量，並且透過輕量化包裝設計等方式，在製造及運輸過程中減少能源損耗。

新款BRAVIA XR系列電視將從即日起陸續在台上市，其中入門機種X85K及X80K系列已經率先在台銷售，建議售價從新台幣23900元起跳，而X95K系列則率先推出75吋與85吋版本，建議售價分別為新台幣209900元與269900元，預計從5月底開放銷售，其餘機種則分別在6月中與7月中陸續進入市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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