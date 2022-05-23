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三星Bespoke系列冰箱可以客製化！付這些錢就能印圖像在冰箱上

聯合新聞網／ 楊又肇

三星過去推出的Bespoke系列冰箱，最大特色在於可依照使用需求選擇2門或4門形式設計，並且能客製化加入飲水機、製冰器等功能，甚至還能配合使用者居家環境自由選擇配色。而為了讓使用者有更大客製化風格，三星稍早更宣布在美國市場增加支付500美元，即可將喜愛圖像、照片印在冰箱外門的客製化選項。

此項服務預計在今年下半年推出，讓購買Bespoke系列冰箱的消費者能選擇此項客製化服務，而針對已經購買Bespoke系列冰箱的消費者，三星也將提供單獨訂購可供更換的客製化門片。

依照三星說明單一冰箱門片成本為250美元，亦即客製化印製圖像的費用為50美元，同時需要約8周時間進行印製，以及後續運輸流程。

目前三星僅在部分地區市場提供Bespoke系列冰箱客製化服務，其中也包含提供簡單圖像印製服務，例如在英國地區即可選擇印上英國國旗，但多數市場提供客製化服務是以冰箱門片配色選擇為主，同時可供選擇顏色數量也相對有限，主要還是有實際客製化成本的考量。

不過，目前暫時還無法確認三星此項客製化服務是否會有圖像使用限制，例如可能禁止印製腥羶色，或是其他反社會相關圖像內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

冰箱 英國

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