影片／省事必備！乾衣電眼感應除溼機 靠這招橫掃衣物「溼處」速速吹乾

台灣5月中下旬將進入梅雨季，想要讓家裡「清爽」，除溼機就顯得特別重要！YouTube頻道「家電姐妹」推薦大金（DAIKIN）的乾衣電眼感應除溼機（JP33ASCT-W），該除溼機之所以標榜空調等級打造，原因出在採用室內機的鼓風輪讓風力更強大，以及散熱片是室外機採用的藍波鰭片，讓耐用度更高，換句話說也能更省錢。

「家電姐妹」表示，乾衣電眼感應除溼機的白色機身相當簡約，整體大小相較一般除溼機來的小，加上兩側有把手、附4顆輪子，移動相當方便。該款除溼機可觀看現在溼度數值，並設定「乾衣」功能。當啟動乾衣時，會同時啟動電眼功能，可有效減少30%乾衣時間，透過360度紅外線感應偵測哪個位置較為潮溼，進而集中除溼，當發現衣物已乾時，也會自動停止運轉，「家電姐妹」實測該功能，真的可以偵測到衣物所在位置。

設定乾衣功能後，同時啟動電眼功能，可有效減少30%乾衣時間，透過360度紅外線感應偵測哪個位置較為潮溼，進而集中除溼。（翻攝自YouTube頻道「家電姐妹」）

乾衣電眼感應除溼機可觀看現在溼度，或是透過設定調整溼度，左側也有「內部乾燥」功能，按下該鍵2秒，在未來關機時，就會啟動內部自動乾燥60分鐘，相當貼心。（翻攝自YouTube頻道「家電姐妹」）

為了延長機器使用壽命，乾衣電眼感應除溼機也有機器內部乾燥功能，為自己的機器「除溼」，只要在使用時按下左側「內部乾燥」鍵2秒，在未來關機時，就會啟動內部自動乾燥60分鐘，相當貼心。

大金該款乾衣電眼感應除溼機，有4公升水箱，外頭也可觀測水位。（翻攝自YouTube頻道「家電姐妹」）

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