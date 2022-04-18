「掃地機器人VS無線吸塵器」全都要？內行曝：功用差很大

有許多智慧家電產品可以輕鬆替民眾維持家中整潔，比如掃地機器人能自動清潔，無線吸塵器也能方便打掃，但有網友發現許多人家中兩台家電設備都有，但他認為明明一台就能發揮打掃清潔的功用，為何不要只選一台就好？貼文曝光後，有網友就指出這兩款家電的不同之處。

這名網友在PTT以「有掃地機器人還需要無線吸塵器嗎？」為題發文，他表示家裡已經有一台掃地機器人，但不知道為什麼看過很多人家裡兩樣都有，「兩個差不多貴，是不是掃地機器人跟無線吸塵器選一個就好？」

問題一出，就有內行人點出兩者功能上的差異，「掃地機器人大面積清潔用，無線吸塵器是做加強用的啦！」、「機器人進不去的角落還是要人工掃啊」、「大面積用機器人，小面積用無線，沒衝突～」、「有些非地板區域掃地機器人沒辦法清理」。

不過，也有網友對於要買哪一款爭論不休，有人就說「如果要選一個就先選機器人」、「有掃地機器人可以少花很多時間吸地」，且不費力又省時，但也有另一派網友認為「掃地機器人只能掃地面」、「掃地機器人不會爬樓梯」所以買無線吸塵器自己動手清理比較快。

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