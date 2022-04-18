快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「掃地機器人VS無線吸塵器」全都要？內行曝：功用差很大

聯合新聞網 / 綜合報導
掃地機器人和無線吸塵器都是清理家中整潔的重要工具。 示意圖／ingimage
掃地機器人和無線吸塵器都是清理家中整潔的重要工具。 示意圖／ingimage

有許多智慧家電產品可以輕鬆替民眾維持家中整潔，比如掃地機器人能自動清潔，無線吸塵器也能方便打掃，但有網友發現許多人家中兩台家電設備都有，但他認為明明一台就能發揮打掃清潔的功用，為何不要只選一台就好？貼文曝光後，有網友就指出這兩款家電的不同之處。

這名網友在PTT以「有掃地機器人還需要無線吸塵器嗎？」為題發文，他表示家裡已經有一台掃地機器人，但不知道為什麼看過很多人家裡兩樣都有，「兩個差不多貴，是不是掃地機器人跟無線吸塵器選一個就好？」

問題一出，就有內行人點出兩者功能上的差異，「掃地機器人大面積清潔用，無線吸塵器是做加強用的啦！」、「機器人進不去的角落還是要人工掃啊」、「大面積用機器人，小面積用無線，沒衝突～」、「有些非地板區域掃地機器人沒辦法清理」。

不過，也有網友對於要買哪一款爭論不休，有人就說「如果要選一個就先選機器人」、「有掃地機器人可以少花很多時間吸地」，且不費力又省時，但也有另一派網友認為「掃地機器人只能掃地面」、「掃地機器人不會爬樓梯」所以買無線吸塵器自己動手清理比較快。

PTT 家電

延伸閱讀

衛福部宣布6至11歲兒童打莫德納 家長怒炸：小孩打「大魔王」怎受得了？

連3天維持1200例疫情控制住？ 醫估今挑戰1600例...4周後破萬

連續破千例...鄉民怕爆「不敢聚餐」 前台大醫：符合3條件沒問題

「呼吸道痛+流鼻水」他怒跑30家店買嘸快篩 鄉民更氣：還敢趴趴走？

相關新聞

「掃地機器人VS無線吸塵器」全都要？內行曝：功用差很大

有許多智慧家電產品可以輕鬆替民眾維持家中整潔，比如掃地機器人能自動清潔，無線吸塵器也能方便打掃，但有網友發現許多人家中兩台家電設備都有，但他認為明明一台就能發揮打掃清潔的功用，為何不要只選一台就好？貼

三星智慧微型投影機The Freestyle「隨處可用」 內建OTT服務、價格曝光

今年在CES 2022期間揭曉的智慧微型投影機The Freestyle，三星4月13日宣布引進台灣市場，將以新台幣28900元價格銷售。

S7 MaxV Ultra掃拖機器人 標榜最強吸力、集塵座也能自動清潔

石頭科技 (Roborock)目前在台推出新款掃拖機器人三代S7 MaxV Ultra，標榜「五項全自動、六合一清潔座」使用特性，提供全自動仿真人手洗拖布、全球首創自動清潔底座，以及業界最強5100pa吸力表現，搭配自動集塵清潔補水等功能，讓使用者能以全自動方式清潔家中地板。

Dyson第二代Airwrap造型器在台上市 捲髮筒免SOP輕鬆完成造型

日前已經在中國市場推出的第二代Airwrap造型器，Dyson 3月31日宣布引進台灣市場，並且以新台幣17600元價格銷售，而全新升級版配件與原有第一代Airwrap造型器相容。

打造無懈可擊智慧清掃 iRobot新款旗艦掃地機器人要來了

iRobot今日 (3/30)宣布將去年9月在美國市場推出的旗艦掃地機器人Roomba j7+引進台灣市場，並且標榜搭載獨家PrecisionVision精準辨識導航、iRobot Genius智慧居家平台與獨特視覺避障技術，搭配自動集塵座設計，藉此發揮無懈可擊的智慧清掃效果。

專利是真的！Dyson推出與全罩式耳機設計結合的隨身空氣清淨器

過去推出許多空氣清淨器產品，同時也將旗下應用康達效應 (Coandă Effect)的技術，擴大應用在吸塵器、吹風機與頭髮造型器等產品，Dyson此次終於進軍隨身空氣清淨器市場，推出結合耳機與空氣清淨器功能設計的Dyson Zone空氣清淨耳機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。